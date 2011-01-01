→ Нежность рук даже в сильные холода с брендом Stenders

Осень является тем временем года при котором кожа рук и лица принимает на себя первыми удар непогоды, проявляющейся в постоянных дождях, порывах холодного ветра. Негативному воздействию. В этот период очень важно помнить, что защита кожи рук должна быть обязательной. С этой целью косметическим брендом Stenders выпущены специальные средства для рук - лосьон и жидкое мыло.Новинка глубоко проникает в эпидермис и питает кожу, обеспечивая тщательный уход за ней. Вследствие подобных свойств продукции, кожа становится мягкой, шелковистой. В составе мыла ценнейшие растительные экстракты, эфирные масла, молочная кислота, и все эти компоненты эффективно обеспечивают нежность и питание глубоких слоев покрова.В лосьоне тоже высокое содержание полезного масла ши, сладкого миндаля, которые отвечают за восстановление покрова кожи. Текстура лосьона легкая, средство быстро впитывается, что позволяет наносить непосредственно перед тем, как идти на улицувыходом на улицу.Мыло и лосьон предлагаются в трех ароматах: роза, клюква и грейпфрут. Каждый из ароматов ненавязчивый, утонченный и роскошен на холоде.Кроме того, компания уже давно занимается производством мыла ручной работы, которым хочется пользоваться снова и снова, так как в его состав входят только натуральные компоненты.