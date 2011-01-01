→ Мезоботокс: убираем морщины, сохраняя мимику

Приницп работы мезоботокса

Основные показания к мезоботоксу

Омоложение кожи лица - наиболее востребованная процедура у женщин, которые желают сохранить свою молодость на долгое время. К новинкам, устраняющим морщины относится мезоботокс. Это совмещение инъекций красоты и популярной мезотерапии.Эта процедура представляет собой малоинвазивный метод введения ботулотоксина А в поверхностный слой кожи. Благодаря этой процедуре эффекта маски не будет, так как мышечные волокна находятся в расслабленном состоянии.Врач воодит в поверхностные слои кожи разведенный ботокс. Это означает что препарат через время всасывается св прилегающие к коже мышечные волокна, вызывающие временный паралич. Однако при этом сохраняется мимическая мускулатура.- возрастные морщинки;- морщинки у внешних уголков глаз;- неглубокие складки на лбу, над верхней губой;- морщины на шее, в зоне декольте.