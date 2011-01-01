→ Мезоботокс: убираем морщины, сохраняя мимику

Омоложение кожи лица - наиболее востребованная процедура у женщин, которые желают сохранить свою молодость на долгое время. К новинкам, устраняющим морщины относится мезоботокс. Это совмещение инъекций красоты и популярной мезотерапии.
Врач воодит в поверхностные слои кожи разведенный ботокс. Это означает что препарат через время всасывается св прилегающие к коже мышечные волокна, вызывающие временный паралич. Однако при этом сохраняется мимическая мускулатура.
- морщинки у внешних уголков глаз;
- неглубокие складки на лбу, над верхней губой;
- морщины на шее, в зоне декольте.
Приницп работы мезоботоксаЭта процедура представляет собой малоинвазивный метод введения ботулотоксина А в поверхностный слой кожи. Благодаря этой процедуре эффекта маски не будет, так как мышечные волокна находятся в расслабленном состоянии.
Врач воодит в поверхностные слои кожи разведенный ботокс. Это означает что препарат через время всасывается св прилегающие к коже мышечные волокна, вызывающие временный паралич. Однако при этом сохраняется мимическая мускулатура.
Основные показания к мезоботоксу- возрастные морщинки;
- морщинки у внешних уголков глаз;
- неглубокие складки на лбу, над верхней губой;
- морщины на шее, в зоне декольте.