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→ Уколы красоты не только для лица
В настоящее время в мире красоты представлено множество инъекционных методик для тела, и уколы красоты предлагаются не только для лица, но и тела. Как утверждают анадитические данные, в нашей стране число профильных манипуляций с телом пациентов превысило 5 миллионов. Данная ниша в косметологии стала занимать одно из лидирующих позиций и с каждым годом только растет.

Инъекции для головы

Волосистая часть головы подвержена инъекциями с мезококтейлями и плазмой пациента в качестве борьбы против облысения. Инъекции ботокса осуществляются против мигрени. Но в основном препарат вводтся в определенные точки на лбу, между бровями, затылочненую и височную части, мышцы шеи, плечевого пояса.

Уменьшение потоотделения

Клиники красоты предлагают пациентам инъекции ботокса в подмышечные впадины. Это эфффективная борьба с гипергидрозом и профилактика такового. Ботокс купирует нервные импульсы, отчего выделение пота значительно сокращается.

Кисти рук

Руки, как и кожа на шее, выдает физические возраст. Для того, чтобы остановить старение, применяют плазмотерапию и биоревитализацию. Эти способы помогают увлажнить кожу, повысить ее тонус, уплотнить дермальный слой, сгладить морщины и улучшить цвет.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:28

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