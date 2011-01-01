→ Левицкий Роман Миронович – директор одной из лучших клиник хирургии в столице

В этом мире практически не существует людей с идеальной внешности. У кого-то присутствуют проблемы с кожей, у других с весом, а у некоторых с пропорциями. Решить большинство проблем можно самостоятельно – работая над собой и прикладывая усилия. Но встречаются и такие случаи, когда без вмешательства профессионала проблему не убрать.Пластическая хирургия в современном мире стала одной из востребованных отраслей медицины. В консультации со специалистом нет ничего постыдного. Ведь пластика – это не просто избавление от недостатков и грамотна коррекция лица (тела). Данная операция помогает избавиться от комплексов, почувствовать себя увереннее, счастливее, а в некоторых случаях даже здоровее (физически и психологически).Пластический хирург Левицкий Роман Миронович, занимающий пост директора Киевской клиники, имеет на своем опыте не одну операцию, которая позволила пациентам жить счастливее и полноценно. Врожденные аномалии, деформация частей тела после травм, обморожения или ожоги – все это является причинами необходимости ложиться «под нож» специалиста. Ведь очевидные недостатки на лице (теле) не просто развивают комплексы. В большинстве случаев они приносят неудобства, дискомфорт.Одним из самых популярных заведений в стране, где проводятся данные операции, является Киевский Областной Центр Пластической Хирургии. Отзывы об этом заведении имеют исключительно положительный характер. Особенно пациенты хвалят работу директора заведения (Левицкий Р.М.). Хирург Левицкий Роман Миронович уже не первый год специализируется в области пластической хирургии и имеет за плечами большой опыт в проведении самых разных операций, как в Украине, так и за ее пределами.В своей работе хирург применяет исключительно новые и эффективные методики. Такой подход позволяет не просто добиться безупречного результата, но и снизить болезненные ощущения в период реабилитации. Большинство пациентов (и не только украинцев) хотят, чтобы их прооперировал именно Левицкий Роман Миронович. Цены на все процедуры находятся в допустимых пределах, а эффект приятно радует. В столичной клинике все направлено на комфорт клиентов. Просторные и чистые палаты (коридоры, санузлы), приветливый персонал, только современное оборудование и инновационные методики.Более детальную информацию вы сможете найти на сайте клиники.