Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Лечение алкоголизме: помогите свои близким

Алкоголизм - болезнь, с которой невозможно справиться силой воли. Речь идет не о простом выпивании каждую пятницу с друзьями, а серьёзное психологическое и физиологическое заболевание, которое разрушает жизнь пациента, его здоровье, а также жизни его близких.

Многие матери, девушки, жены ежедневно сталкиваются с проблемой алкоголизма, которая на просторах бывших союзных республик имеет просто эпидемиологический характер. Сколько семей было разрушено, сколько людей стали жертвами собственного бессилия. Если есть проблема, то она требует профессионального вмешательства со стороны специалистов: психологов, наркологов.  Узнать подробнее о лечении алкоголизма можно тут.

Как происходит лечение больного алкоголизмом?

1. Первый шаг - это осознание, что человеку требуется помощь. Пока человек будет сознательно отрицать, говорить, что он не алкоголик, что он сам может бросить в любой момент, что все это временно, любое лечение будет бессмысленным. После пройденного курса человек опять вернется к разрушающей привычке, будет всячески противится лечению, поскольку он сам проблемой это не считает.

2. Диагностический период - после того, как пациента убедили лечиться, необходимо определить степень и тяжесть заболевания, а также полную его картину. Пристрастие к алкоголизму нередко наследственная черта. Врач выясняет, сколько длиться запой в среднем у пациента, как часто он впадает в это состояние, доза, которую он регулярно принимает. Также проводиться полное исследование организма с целью выявить степень вреда, нанесенного алкоголем и возможные патологии.

3. Вывод из состояния запоя. Алкогольная зависимость сродни наркотической, поэтому необходимо провести грамотную детоксикацию, чтобы не навредить организму еще больше. Алкогольный абстинентный синдром (синдром отмены) приводит к серьёзным психологическим и физиологическим нарушениям., потому этот период должен проходить под наблюдением специалиста.

4. Терапия, предотвращающая рецидив. Больному не сложно вылечиться - трудно не сорваться в последующие периоды. Поэтому необходима специальная терапия, или в простонародье "кодирование".

5. Этап возвращения к обычной жизни. Причина развития алкоголизма психическая, поэтому нельзя игнорировать возникшую проблему - ее необходимо корректировать, и это длительный период.
Также не стоит забывать, что бывший больной всегда чувствует вину за свое поведение перед родственниками, коллегами. Психологически он ощущает себя незащищенным перед ними, ему необходима психологическая помощь и постоянная поддержка близких.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 12 ноября 2017

Новости медицины по теме:

  • Как вылечить рак легких
  • Безметалловая керамика
  • Преимущества интернет-аптек
  • Комплекс мер при выводе из запоя на дому
  • Современное лечение от заболевания - алкоголизм

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия