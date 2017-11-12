→ Лечение алкоголизме: помогите свои близким

Алкоголизм - болезнь, с которой невозможно справиться силой воли. Речь идет не о простом выпивании каждую пятницу с друзьями, а серьёзное психологическое и физиологическое заболевание, которое разрушает жизнь пациента, его здоровье, а также жизни его близких.

Многие матери, девушки, жены ежедневно сталкиваются с проблемой алкоголизма, которая на просторах бывших союзных республик имеет просто эпидемиологический характер. Сколько семей было разрушено, сколько людей стали жертвами собственного бессилия. Если есть проблема, то она требует профессионального вмешательства со стороны специалистов: психологов, наркологов. Узнать подробнее о лечении алкоголизма можно тут.



Как происходит лечение больного алкоголизмом?



1. Первый шаг - это осознание, что человеку требуется помощь. Пока человек будет сознательно отрицать, говорить, что он не алкоголик, что он сам может бросить в любой момент, что все это временно, любое лечение будет бессмысленным. После пройденного курса человек опять вернется к разрушающей привычке, будет всячески противится лечению, поскольку он сам проблемой это не считает.



2. Диагностический период - после того, как пациента убедили лечиться, необходимо определить степень и тяжесть заболевания, а также полную его картину. Пристрастие к алкоголизму нередко наследственная черта. Врач выясняет, сколько длиться запой в среднем у пациента, как часто он впадает в это состояние, доза, которую он регулярно принимает. Также проводиться полное исследование организма с целью выявить степень вреда, нанесенного алкоголем и возможные патологии.



3. Вывод из состояния запоя. Алкогольная зависимость сродни наркотической, поэтому необходимо провести грамотную детоксикацию, чтобы не навредить организму еще больше. Алкогольный абстинентный синдром (синдром отмены) приводит к серьёзным психологическим и физиологическим нарушениям., потому этот период должен проходить под наблюдением специалиста.



4. Терапия, предотвращающая рецидив. Больному не сложно вылечиться - трудно не сорваться в последующие периоды. Поэтому необходима специальная терапия, или в простонародье "кодирование".



5. Этап возвращения к обычной жизни. Причина развития алкоголизма психическая, поэтому нельзя игнорировать возникшую проблему - ее необходимо корректировать, и это длительный период.

Также не стоит забывать, что бывший больной всегда чувствует вину за свое поведение перед родственниками, коллегами. Психологически он ощущает себя незащищенным перед ними, ему необходима психологическая помощь и постоянная поддержка близких.