Если интересует многопрофильная стоматология на «Левобережной», клиника «АСТРА ДЕНТ» https://astradent.ua/stomatologija-levoberezhnaja/ станет лучшим выбором. Ее специалисты принимают детей и взрослых, готовы оказать все виды стоматологической помощи на высоком профессиональном уровне. Кабинеты стоматологии оснащены передовым оборудованием, ее персонал владеет всеми современными методиками и не перестает совершенствовать собственный уровень подготовки.

Квалифицированный стоматолог на «Левобережной» готов предложить следующие виды помощи:

лечение кариеса и других заболеваний;

исправление дефектов зубного ряда посредством установки брекет-систем;

удаление зуба;

протезирование различными способами, в том числе и при помощи имплантов;

восстановление эстетики зубного ряда;

лечение воспаления десен и любые другие.

Для здоровья зубов важны профилактические осмотры

Данная стоматологическая клиника готова оказать услуги и взрослым, и детям. К ее специалистам можно обратиться с любыми проблемами и быть уверенными в квалифицированной эффективной помощи. Специалистами используются безопасные средства для анестезии, позволяющие все виды помощи оказывать безболезненно, создавая для пациентов максимально комфортные условия.

В данную клинику следует обращаться не только, когда пора полечить зубы. Избежать любых проблем поможет регулярное посещение стоматолога для профилактического осмотра. Даже тщательная гигиена ротовой полости не является гарантией отсутствия кариеса, который самостоятельно на начальных стадиях выявить сложно. Специалист в ходе профилактического осмотра сможет выявить данное заболевание и предложить квалифицированное лечение. Чем ранее будет выявлена проблема, тем ниже окажется стоимость лечения.

Новейшие способы протезирования и восстановления эстетики улыбки

Современная стоматология располагает возможностями не только эффективно лечить. Протезирование зубов сегодня перешло на совершенно иной уровень. Возникновение методики восстановления зубного ряда при помощи имплантов позволяет это осуществлять даже при полной утрате зубов. Это позволяет даже в наиболее сложных случаях полностью восстанавливать функционал и эстетику зубного ряда. Многочисленные отзывы о работе специалистов клиники, расположенной на Левом берегу, свидетельствуют о многолетнем успешном опыте протезирования с использованием данной инновационной методики.

Эстетическая стоматология сегодня также на высоте. В клинике способны устранить в кратчайшие сроки любые дефекты зубов. Сколы, потемнения и другие нежелательные изменения устранить совершенно несложно. Цена таких услуг варьируется в зависимости от особенностей дефекта и выбранной технологии его устранения. Наиболее дорогостоящими являются виниры – пластины, которыми покрывается видимая часть зубов, относящихся к зоне улыбки. Использование таких пластин позволяет сделать улыбку голливудской, обеспечивая ее привлекательность.