→ Пластины для остеосинтеза - современный материал для срастания костей

Обеспечение активного срастания костей при переломах возможно с использованием ультрасовременных материалов. Для такой процедуры доктора используют пластины для остеосинтеза. В процессе хирургического вмешательства пластина будет крепиться непосредственно на пострадавшую кость, для фиксации используются небольшие болты, которые вкручиваются в овальные, круглые, угловые отверстия. Выбрать высококачественный материал для проведения сложной процедуры предлагает в Украине компания Zircon-Prior.

Когда используется пластина для остеосинтеза?

Эффективное устройство позволяет облегчить состояние пациента и значительно ускорить его выздоровление. Использование пластин вполне оправданно, когда есть абсолютные и относительные показатели:

Переломы, которые не будут срастаться без оперативного вмешательства или процесс заживления будет проходить слишком медленно.

Переломы, которые могут представлять опасность, когда кости могут повредить расположенные рядом мягкие ткани.

Неправильно сросшиеся кости.

Вторичное смещение обломков при переломе.

Медленно консолидирующиеся переломы.

Деформация стоп.

Отсутствие возможности закрытой репозиции.

Предложенные пластины высококачественные, однако их толщина незначительная, что позволяет улучшить качество жизни пациента.

Все виды пластин для остеосинтеза: подбор подходящих

Компания своим клиентам предлагает продукцию разного вида. Для сращивания костей могут потребоваться такие виды пластин:

С пазами реконструкционная – выполняется из высококачественного сплава.

С ограниченным контактом – для длинных трубчатых костей. Особенность и конструкций изделия создана таким образом, чтобы минимизировать травматизацию кости, обеспечить идеальные условия для сращивания костей, особенно это важно для повторных переломов. Продукция сделана таким образом, чтобы не мешать нормальному кровообращению. Могут быть установлены на плечо, предплечье, бедро, голень.

Углообразные – используются для установки на бедра. Используется для производства высококачественный прочный сплав, а также крепкие фиксаторы. Представлены элементы с углом отклонения в 130 и 95 градусов, что идеально совпадает с анатомическими особенностями тела.

В продаже имеются изделия облегченного и усиленного типов. Цены на каждую модель устанавливаются в зависимости от конструктивных особенностей продукции. Использование материала способствует правильному срастанию не только костей, но и обломков.