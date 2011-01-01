→ Кинезио тейп и его помощь при травмах

Что из себя представляет кинезио тейп?

Кинезио тейпом считают представленный в виде хлопковой эластичной ленты пластырь, имеющей клейкую основу и применяемой спортивной медициной для помощи при травмах. Данный пластырь считается уникальным инструментом, помогающий лечить проблемы с опорно-двигательным аппаратом. При его помощи лечатся ушибы и растяжения, возможно без ограничения подвижности спортсмена, что делает возможным посещение тренировок.

Пластырь снимает боли, уменьшает отеки, расслабляет перенапряженные мышцы, способствуя их восстановлению. Наклеенный на травмированную мышцу, он способен взять на себя часть ее функций, ограничивая нагрузки и способствуя восстановлению. Клей в пластыре активируется от температуры тела.

Благодаря своей уникальной структуре, пластырь схож с человеческой кожей. Действуя на микроуровне, кинезио тейп, содействует снижению давления и болевого синдрома, улучшению кровообращения и лимфотока - рассасывая гематомы и опухоли. Его нанесение нормализует функции мышц, расслабляя их, что способствует исчезновению невралгии.

Какие воздействия кинезио тейп оказывает на человека?

Что это, кинезио тейп и как он помогает при травмах, можно узнать подробнее, перейдя по ссылке http://kinesiotape.com.ua/o-kineziotejpirovanii/kak-rabotaet-kinezio-tejp.

При нанесении пластыря на поврежденный участок:

происходит нормализация функции мышц и снижение болезненных ощущений;

наступает улучшение микроциркуляции крови;

входит в норму лимфодвижение с оттоком тканевой жидкости;

исчезают последствия невралгии;

происходит стимуляция кожной и мышечной активности;

снимается мышечный гипертонус и воспалительные процессы.

Плюсы кинезио тейпов

Применение пластырей не препятствует кожному дыханию, нормализует кровяное и лимфатическое движение в подкожно-жировой клетчатке. Пластырь не реагирует на влагу и выделения пота. С ним можно купаться, после чего он быстро сохнет, при этом не теряя свои свойства. Уникальный пластырь содействует ускорению регенерации травмированных мышц и связок, мышечной фиксации без ограничения срока с сохранением подвижности. Материал пластыря полностью гипоаллергенен.