→ Массаж при миозитах и других воспалительных заболеваниях

Одним из самых распростаненных воспалительных заболеваний мышц является миозит. Это воспалительное заболевание мускулатуры, соправождаемое болями различной интенсивности. Пораженные мыщцы находятся в постоянном напряжении, что причиняет не только боль, но и ограничивает движения.

Причины возникновния.

Причин возникновения миозита может быть множество:

травмы;

инфекции (ангина, грипп и другие);

перенапряжение или длительное пребывание в неудобном положении;

интоксикация организма (алкоголь, сильнодействующие вещества).

Кроме того, причиной заболевания может стать сразу несколько вышеуказанных факторов. Такие заболевания позвоночника как артроз, межпозвоночная грыжа, остеоходроз увеличивают возможность возникновения миозита.

Одним из самых эффективным методов лечения миозита, как и воспалительных заболеваний мышц в целом, является массаж. Он не только бореться с болевым синдромом, но и воздействует на саму причину - воспаленные мышцы. Массаж следует делать осторожно и регулярно. На сайте http://massagi.dp.ua/miozit/ можно почерпнуть много полезной информации о массаже при миозите

Основные моменты массажа при миозите.

массаж проводить регулярно, от 1 до 3 раз в день, до тех пор пока не начнуться заметные улучшения в состоянии больного;

средняя продолжительность сеанса от 5 до 15 минут (в некоторых случаях продолжительность может быть увеличина до 30 минут);

массаж начинают с легкой разминки: поглаживаний и потряхиваний пострадавших мыщц;

разогретые мыщцы следует как следует размять и растереть круговыми и прямолинеными движениями;

в конце сеанса нанести разогревающую мазь со змеиным ядом, например, випросал или финалгон; при тяжелом течении заболевания использовать противовоспалительные мази, например, диклофенак;

после массажа наложить теплую сухую повязку для сохранения тепла, и дать отдохнуть больному.

К лечению любого заболевания следует подходить комплексно. Кроме сеансов массажа, рекомендуется соблюдам режим дня, больше отдыхать. Напряжение пострадавших мыщц не только болезненно, но и может усугубить протекание заболевания. Поэтому следует ограничить двигательную активность, вплоть до полного выздоровления. Ни в коем случае не допускается преохлаждение организма, в то же время тепловые процедуры и прогревания могут ускорить выздоравление.

Следуя этим нехитрым рекомендациям, помните, что массаж может не только поставить на ноги, но и навредить при неумелом подходе. Поэтому, доверьте свое здоровье профессионалам.