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→ Корректор осанки и его виды

Корректор осанки - что это и для чего он нужен?

Корректором осанки считается средство, помогающее мышцам удерживать спину ровно без излишнего напряжения. Он поддерживает правильную осанку, препятствуя ее нарушению. Современный человек предпочитает активному образу жизни сидячее положение. А это чревато появлением патологического искривления позвоночного столба, начинающего формироваться еще в детстве.

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие деформационного процесса, снизить нагрузки на позвоночник, применяется приносящий неплохие результаты корректор осанки. Данному приспособлению, как эффективному консервативному методу лечения, считающимся альтернативой операциям, отдают предпочтение многие больные.

Нарушенная осанка, это не только эстетическая проблема, но и медицинская патология, которая может привести к плачевным последствиям. Корректоры осанки одевают:

  • в профилактических целях во избежание искривления;
  • для поддержания правильной осанки;
  • при сгорбленности;
  • при сколиозе;
  • при радикулите;
  • при спандилезе;
  • при междисковых грыжах.

Благодаря корригирующим корсетам, разгружается позвоночник, исправляются патологии, помогая позвоночнику в приобретении физиологической формы.

          Виды корректоров осанки

Достаточно востребованными считаются 3 вида корректоров осанки. Они представлены в виде ренклинаторов, грудных и грудопоясничных корректоров. Посмотреть какие они бывают внешне можно на страницах интернет магазина медицинской техники.

Ренклинаторами считаются ремни мягкого типа, способствующие сохранению правильного положения позвоночного столба и плеч оттягиванием назад при сгорбливании. Носить их могут дети и взрослые. Бывают они лечебными и профилактическими.

Улучшенной версией ренклинаторов считаются грудные корректоры, оснащенные алюминиевыми ребрами жесткости. Они бывают жесткими и полужесткими. Применяют их при выраженной сутулости, сколиозе и др.

К грудопоясничным корректорам относятся грудные корректоры, которые дополнены длинной полоской на пояснице, которая поддерживает корректор. Данные конструкции применяются при остеохондрозе и других тяжелых болезнях. Они способствуют расправлению плеч, уменьшению сутулости и лордоза поясничного отдела.

Для всех корректоров характерно пресечение дальнейшего искривления позвоночника.

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Автор: admin, 3 декабря 2017

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