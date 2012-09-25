5 причин, почему медицинский перевод может быть хорошей карьерой

Многие молодые люди все еще мечтают о наличии карьеры в медицинской отрасли. Однако для других это остается мечтой, потому что они знают, что прохождение медицинской школы занимает время и деньги. Вы можете все еще выдержать свой интерес к науке, здравоохранению и помощи другим людям следую карьере в медицинском переводе. Если Вы имеете любовь к языкам и имеете повышенный интерес к науке и медицине, почему бы не исследовать медицинский перевод как вариант карьеры?

Услуги по переводу необходимы почти во всех предметных областях. Много переводчиков специализируются на определенных сферах, в зависимости от их интереса, знаний и опыта. Как правило, задание переводчика должно преобразовать текст на исходном языке к его эквиваленту на выходном языке. Важно, чтобы они передали тон и стиль языка оригинала в переведенную работу. Работа влечет за собой, что переводчик опытный в языковой паре, такой как английский и их родной язык. Далее, они должны быть в состоянии писать, читать и говорить в той языковой паре.

В ходе работы Вы будете в состоянии скомпилировать важные технические термины и различную информацию в базы данных терминологии и глоссарии, которые будут использоваться для будущей работы перевода.

Цель переводчика состоит в том, чтобы люди читая перевод, почувствовали как будто это - оригинал документа. Таким образом, точность чрезвычайно важна в процессе дублирования фактов и идей исходных материалов. Нигде не это не имеет такого значения, как в медицинских переводах, где жизни могут быть под угрозой. Выражения, сленг и все культурные ссылки, которые могут быть непосредственно переведены на другой язык, должны быть выражены максимально близко исходному тексту.

Медицинский перевод не требует большого взаимодействия с пациентами. Определенная задача состоит в том, чтобы перевести отчеты пациентов, информацию на веб-сайтах, материалы, которые пациенты должны прочитать и подписать. Вы также переводите информационные материалы, связанные с медициной и здравоохранением.

Медицинские переводчики также переводят истории болезни пациентов, документы выброса больницы, инструкции для медицинских устройств, публикации для медицинского журнала и медицинских обзоров анализа рынка. Медицинские переводчики также необходимы, чтобы перевести медицинские публикации, такие как журналы и учебники.

Почему медицинский перевод - хороший выбор профессии?

Медицинский перевод предлагает Вам большое разнообразие вариантов иметь очень долгосрочную карьеру.

Перспектива роста

Глобально, есть отличный спрос на медицинский перевод, потому что маркировка и литература, связанная с фармацевтическими препаратами и медицинскими устройствами, должна быть обеспечена на национальном языке. Что еще более важно, документы, требуемые для клинических испытаний, должны быть переведены на другие языки так, чтобы местные регулирующие представители, клиницисты, а также пациенты могли прочитать их.

С количеством публикаций, книг, медицинских устройств, и лекарств, производимых регулярно, не уменьшилась бы потребность в медицинском переводе.

Гибкие часы и условия труда

Вы можете быть полностью занятым медицинским переводчиком, не уезжая из Вашего дома. Самая важная вещь состоит в том, чтобы доставить точный, профессионально сделанный перевод. Другое требование должно доставить перевод вовремя. Доход будет зависеть от того, сколько часов Вы готовы работать. Вы можете даже путешествовать и работать в то же время, потому что обычно, работа перевода не чувствительна к местоположению. Медицинский перевод не для всех, поэтому если Вы думаете, что это - Ваш лучший карьерный путь, имейте в виду, что Вы будете всегда пользоваться спросом, если Вы тщательно готовитесь к работе.

Удовлетворите свою любовь к науке, написанию и языкам

Работа в этой отрасли поможет найти хорошее применение мастерству переводчика в языковой паре. Вы должны быть превосходными на языке и грамматике, объединенной с правильными медицинскими знаниями. Как писатель, Вы должны знать, какой глагол должен быть применен к медицинскому термину, например. Это знание, поможет выявить различия в болезнях, которые почти идентичны. Постоянно развивающийся перевод и медицина заставляет Вас продолжать изучать и затачивать Ваши навыки. Вы должны быть современными, и быть знакомы с последней технологией, методологией и медицинской терминологией.

Вы можете стать независимыми

Когда Вы получили достаточно опыта, Вы можете взять более трудные медицинские назначения перевода. Вы можете искать сертификацию и даже редакционную ответственность, поскольку Вы перемещаете корпоративную иерархию вверх и увеличиваете Вашу ценность. Кроме того, быть переводчиком предлагает много возможностей работать независимо. Когда Вы построили хорошую репутацию и большую сеть клиентов, Вы можете работать внештатно и создать небольшую компанию.

Различная и интересная работа

Медицинский перевод похож на работу в работе, где Вы встречаете интересных людей все время. Хотя Вы работаете в одном определенном типе перевода, Вы все еще получаете интересные назначения, поскольку это не ограничено просто переводом информации о лекарственном препарате. Вы могли бы переводить последний научный прорыв или работу над некоторым очень прогрессивным и инновационным научным исследованием. Однажды Вам можно было бы поручить перевести медицинский журнал или медицинский учебник. Кто знает?

Все зависит от репутации, которую Вы построили и качества Вашей работы. Но одна вещь бесспорная. Вы не собираетесь скучать, потому что перевод и медицина будет всегда возбуждать Ваш интерес. Такой интерес дает Вам возможность работать в области, которую Вы любите и получать щедрое вознаграждение.