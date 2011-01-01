→ Чем лечат папилломы у мужчин и женщин

В равной степени и мужчины, и женщины могут заболеть на вирус папилломы. Как лечить и в чём причина заболевания – вы узнаете из этой статьи.

Папилломы в народе часто называют бородавками, однако это разные новообразования. Оба нароста считаются наиболее встречаемыми проявлениями папилломавируса (что такое – читайте дальше). Да, у них есть общие черты, но отличительных – ещё больше. У образований разный внешний вид и локализация на теле.





Что такое вирус папилломы?

Прежде чем приступить к определению терминов, необходимо разделить между собой 2 понятия: что такое папиллома как заболевание и что такое папилломавирус.

Папилломы – это общее название категории доброкачественных новообразований на коже и слизистых оболочках в виде бородавок. Причина их образования – вирус папилломы человека (ВПЧ). Под ним подразумевают семейство вредоносных бактерий, которые провоцируют у людей развитие бородавок, дисплазию или рак шейки матки и половых органов, многочисленные или единичные папилломы. Как лечить заболевание – вы узнаете на приёме у врача.

Кратко о том, что такое папиллома человека в цифрах и фактах:

• более 100 типов вируса были открыты за последние 50 лет, из которых 80 считаются патогенными;

• носителями ВПЧ являются 70% населения Земного шара (по статистике Всемирной организации здоровья);

• инфицирование происходит исключительно клетками кожи или слизистой оболочки больного человека;

• вирус папилломы передаётся контактно-бытовым путём;

• в большинстве случаев ВПЧ находится в «спящей» стадии, и симптомы проявляются именно при ослаблении иммунитета;

• полного излечения от вируса нет, его можно лишь купировать.

После проведения исследований, многие врачи сошлись во мнении, что инфицирование часто происходит в детском возрасте. Этому способствуют частые микротравмы у ребёнка (порезы, ссадины, царапины). Взрослые зачастую заражаются половым или контактно-бытовым путём (например, через общие гигиенические принадлежности).

Обратите внимание!

Наличие папиллом не говорит об онкологических заболеваниях. Но в классификации вируса папилломы человека есть несколько типов, которые вызывают поражение шейки матки, других органов и, возможно, через несколько лет без лечения могут спровоцировать рак.

Также папиллома может перерасти в меланому – рак кожи. Но для этого больной должен подвергаться определённым факторам риска:

• воздействию прямых солнечных лучей;

• жить в среде с плохой экологией;

• иметь онкогенную наследственность;

• подвергаться частым механическим пигментным образованиям;

• получать ожоги папиллом.

Таким образом, прямой связи папиллом с развитием рака нет, однако человеку следует быть внимательным к своему здоровью.

Виды папиллом

Ответ на вопрос «чем лечат папилломы» зависит от их типа. По типу вируса они бывают:

• с высоким онкологическим риском (ВПЧ под номерами 1, 2, 3, 5);

• со средним онкологическим риском (номера 6, 11, 42, 43, 44);

• неонкогенные образования (номера 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68).

Первый тип – самый опасный, а последний практически не несёт опасности кожным покровам и внутренним органам человека.

По локации папилломы бывают:

• на естественных складках тела (паховая область, подмышечные впадины, под грудью);

• на конечностях и всём теле (руки, ноги, шея, спина);

• на лице (чаще всего папилломы поражают область возле глаз, рта, веки);

• на внутренних органах (встречаются на кишечнике, мочевом пузыре и других);

• на половых органах.

По типу вируса папилломы человека выделяют:

• Обыкновенные – самые распространённые. Их вызывают ВПЧ под номерами 1-4, 26-29, 38, 41, 49, 57, 63, 65, 75 и 77. Внешне имеют шаровидную форму, а по размеру – не больше головки булавки. Со временем образование темнеет, а его поверхность становится всё более шершавой.

• Нитевидные – образуются из-за ВПЧ под номерами 2 и 7. Изначально нарост имеет желтоватый оттенок, затем он разрастается, огрубевает, а его форма становится вытянутой.

• Плоские – мелкие образования круглой формы с незначительной возвышенностью над кожей, зачастую располагаются группами. Их вызывают ВПЧ под номерами 10, 28 и 49. Самый распространённый оттенок – телесная или коричневая папиллома. Что такое бывает на теле человека – обязан знать каждый.

• Остроконечные – это кондиломы, которые образуются исключительно на половых органах или слизистых оболочках. Из-за ВПЧ под номерами 6, 11, 42, 44, 51, 54, 55 и 69 появляется остроконечная папиллома. Что это такое: образование удлинённой формы, а заражение возможно только половым путём.

Отдельно выделяют папилломатоз гортани. Его провоцируют ВПЧ под номерами 7, 11, 32, 57, 72 и 73. Такая локализация – самая опасная, потому что может способствовать затруднению дыхания и нарушению работы речевого аппарата. В зоне риска находятся дети и пожилые люди.

Диагностика папиллом у человека

Заприметив у себя образования на теле, не все пациенты определяют их как папилломы. Что это и как лечить они не поймут, поэтому без консультации врача не обойтись. Современная медицина предлагает широкий спектр методов диагностики папилломавируса:

1. Реакция ПЦР – основной способ. Он показывает наличие вируса папилломы человека в организме. В качестве материала доктор берёт мазки со слизистых половых органов.

2. Цитологическое исследование – анализ мазка, взятый при гинекологическом осмотре. Показывает наличие патогенных клеток в организме женщины.

3. Digene – тест, который определяет степень концентрации вируса и его онкогенность. Применяется вместе с цитологическим исследованием шейки матки.

4. Биопсия – универсальный метод для пациентов любого пола. Врач осуществляет забор части ткани для исследования и определяет степень изменения клеток.

5. Визуальный осмотр. В таком случае доктор может не обнаружить на теле пациента бородавок или кондилом. Но наличие маленьких, почти незаметных наростов говорит о наличии вируса папилломы. На консультации специалист увидит признаки субклинической стадии (незаметной человеческому глазу) а также посоветует, чем лечить заболевание.

Тем не менее человек без видимых признаков вируса папилломы является носителем заболевания и может передавать его другим людям.

Как лечить вирус папилломы

В зависимости от типа и локации папилломы, как лечить её знают разные специалисты: мужчин обследует дерматовенеролог, женщин – гинеколог или дерматовенеролог; наросты на языке – повод обратиться к хирургу-стоматологу, на веках – к офтальмологу, на миндалинах – к отоларингологу.

Глобально можно разделить лечение папиллом на три группы:

1. Противовирусная терапия. Это комплексный метод, направленный на подавление вируса папилломы человека и укрепление его иммунитета. Препараты бывают в форме таблеток, мазей, гелей, свечей, спреев, порошков или ампул, обычно курс лечения составляет от 10 до 28 дней. 2. Удаление образования. Для этого используется лазер, радиоволны, хирургический скальпель, электронож, жидкий азот или местнонекротизирующие (прижигающие) препараты. 3. Укрепление иммунитета. Состояние здоровья человека напрямую влияет на тяжесть протекания болезни. Поэтому специалисты советуют проходить иммунологическое обследование, и если есть отклонения от норм – восстанавливать нужные показатели.

Это краткая справка о том, чем лечить вирус папилломы. Больше рекомендаций сможет дать врач на приёме.

Обратите внимание!

Ни один из перечисленных методов не способен вылечить папилломы на 100%. Важнее всего заботиться о своём иммунитете, чтобы организм был способен угнетать вирус самостоятельно и препятствовать его рецидивам, и человек не волновался в будущем, чем лечат папилломы.

Лучший способ противодействия инфицированию – соблюдение личной гигиены в общественных местах, ведение здорового образа жизни, правильный режим труда, отдыха и питания, безопасные половые связи. В качестве профилактики инфицирования ВПЧ также рекомендуется проходить вакцинацию (для женщин). Прививки делают девушкам до половой жизни или в самом её начале.

Вирус папилломы человека и беременность

Наличие ВПЧ не является противопоказанием к беременности. Тем не менее женщине необходимо обратиться к гинекологу и наблюдаться у него все 9 месяцев. При этом важно принимать минимум препаратов (стратегию лечения подбирает врач) и выбрать наиболее оптимальный способ родов. Дело в том, что при рождении ребёнок может заразиться ВПЧ от матери, поэтому в некоторых случаях специалисты советуют кесарево сечение.

По статистике, появление инфекции у детей случается редко. Но залог здорового протекания беременности женщины с ВПЧ – постоянный врачебный контроль.

Резюме

Врачу-гинекологу часто задают вопрос – чем лечить папилломы у женщин. Кто-то советует народные средства (чистотел, чеснок), но гораздо эффективнее – комплексное лечение. Эффективность самолечения значительно ниже, чем своевременное обращение к врачу. Поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самодиагностикой ни мужчинам, ни женщинам.

Если вы не знаете, что такое вирус папилломы человека, но беспокоитесь о наличии болезни в своём организме, обратитесь к дерматологу. Он проведёт комплексное обследование и даст ответы на ваши вопросы. Помните: не стоит заниматься самолечением, даже если вы уже сталкивались ранее с появлением папиллом.

Статья «Как лечить папилломы» написана специалистами частной клиники «Медична допомога». Вся информация предоставлена исключительно для информирования читателей. При возникновении похожих симптомов или подозрений на новообразования кожи – обязательно запишитесь на приём к врачу.