→ Чем лечат папилломы у мужчин и женщин

В равной степени и мужчины, и женщины могут заболеть на вирус папилломы. Как лечить и в чём причина заболевания – вы узнаете из этой статьи.
Папилломы в народе часто называют бородавками, однако это разные новообразования. Оба нароста считаются наиболее встречаемыми проявлениями папилломавируса (что такое – читайте дальше). Да, у них есть общие черты, но отличительных – ещё больше. У образований разный внешний вид и локализация на теле.
Что такое вирус папилломы?
Прежде чем приступить к определению терминов, необходимо разделить между собой 2 понятия: что такое папиллома как заболевание и что такое папилломавирус.
Папилломы – это общее название категории доброкачественных новообразований на коже и слизистых оболочках в виде бородавок. Причина их образования – вирус папилломы человека (ВПЧ). Под ним подразумевают семейство вредоносных бактерий, которые провоцируют у людей развитие бородавок, дисплазию или рак шейки матки и половых органов, многочисленные или единичные папилломы. Как лечить заболевание – вы узнаете на приёме у врача.
Кратко о том, что такое папиллома человека в цифрах и фактах:
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• более 100 типов вируса были открыты за последние 50 лет, из которых 80 считаются патогенными;
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• носителями ВПЧ являются 70% населения Земного шара (по статистике Всемирной организации здоровья);
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• инфицирование происходит исключительно клетками кожи или слизистой оболочки больного человека;
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• вирус папилломы передаётся контактно-бытовым путём;
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• в большинстве случаев ВПЧ находится в «спящей» стадии, и симптомы проявляются именно при ослаблении иммунитета;
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• полного излечения от вируса нет, его можно лишь купировать.
После проведения исследований, многие врачи сошлись во мнении, что инфицирование часто происходит в детском возрасте. Этому способствуют частые микротравмы у ребёнка (порезы, ссадины, царапины). Взрослые зачастую заражаются половым или контактно-бытовым путём (например, через общие гигиенические принадлежности).
Обратите внимание!
Наличие папиллом не говорит об онкологических заболеваниях. Но в классификации вируса папилломы человека есть несколько типов, которые вызывают поражение шейки матки, других органов и, возможно, через несколько лет без лечения могут спровоцировать рак.
Также папиллома может перерасти в меланому – рак кожи. Но для этого больной должен подвергаться определённым факторам риска:
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• воздействию прямых солнечных лучей;
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• жить в среде с плохой экологией;
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• иметь онкогенную наследственность;
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• подвергаться частым механическим пигментным образованиям;
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• получать ожоги папиллом.
Таким образом, прямой связи папиллом с развитием рака нет, однако человеку следует быть внимательным к своему здоровью.
Виды папиллом
Ответ на вопрос «чем лечат папилломы» зависит от их типа. По типу вируса они бывают:
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• с высоким онкологическим риском (ВПЧ под номерами 1, 2, 3, 5);
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• со средним онкологическим риском (номера 6, 11, 42, 43, 44);
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• неонкогенные образования (номера 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68).
Первый тип – самый опасный, а последний практически не несёт опасности кожным покровам и внутренним органам человека.
По локации папилломы бывают:
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• на естественных складках тела (паховая область, подмышечные впадины, под грудью);
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• на конечностях и всём теле (руки, ноги, шея, спина);
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• на лице (чаще всего папилломы поражают область возле глаз, рта, веки);
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• на внутренних органах (встречаются на кишечнике, мочевом пузыре и других);
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• на половых органах.
По типу вируса папилломы человека выделяют:
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• Обыкновенные – самые распространённые. Их вызывают ВПЧ под номерами 1-4, 26-29, 38, 41, 49, 57, 63, 65, 75 и 77. Внешне имеют шаровидную форму, а по размеру – не больше головки булавки. Со временем образование темнеет, а его поверхность становится всё более шершавой.
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• Нитевидные – образуются из-за ВПЧ под номерами 2 и 7. Изначально нарост имеет желтоватый оттенок, затем он разрастается, огрубевает, а его форма становится вытянутой.
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• Плоские – мелкие образования круглой формы с незначительной возвышенностью над кожей, зачастую располагаются группами. Их вызывают ВПЧ под номерами 10, 28 и 49. Самый распространённый оттенок – телесная или коричневая папиллома. Что такое бывает на теле человека – обязан знать каждый.
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• Остроконечные – это кондиломы, которые образуются исключительно на половых органах или слизистых оболочках. Из-за ВПЧ под номерами 6, 11, 42, 44, 51, 54, 55 и 69 появляется остроконечная папиллома. Что это такое: образование удлинённой формы, а заражение возможно только половым путём.
Отдельно выделяют папилломатоз гортани. Его провоцируют ВПЧ под номерами 7, 11, 32, 57, 72 и 73. Такая локализация – самая опасная, потому что может способствовать затруднению дыхания и нарушению работы речевого аппарата. В зоне риска находятся дети и пожилые люди.
Диагностика папиллом у человека
Заприметив у себя образования на теле, не все пациенты определяют их как папилломы. Что это и как лечить они не поймут, поэтому без консультации врача не обойтись. Современная медицина предлагает широкий спектр методов диагностики папилломавируса:
1. Реакция ПЦР – основной способ. Он показывает наличие вируса папилломы человека в организме. В качестве материала доктор берёт мазки со слизистых половых органов.
2. Цитологическое исследование – анализ мазка, взятый при гинекологическом осмотре. Показывает наличие патогенных клеток в организме женщины.
3. Digene – тест, который определяет степень концентрации вируса и его онкогенность. Применяется вместе с цитологическим исследованием шейки матки.
4. Биопсия – универсальный метод для пациентов любого пола. Врач осуществляет забор части ткани для исследования и определяет степень изменения клеток.
5. Визуальный осмотр. В таком случае доктор может не обнаружить на теле пациента бородавок или кондилом. Но наличие маленьких, почти незаметных наростов говорит о наличии вируса папилломы. На консультации специалист увидит признаки субклинической стадии (незаметной человеческому глазу) а также посоветует, чем лечить заболевание.
Тем не менее человек без видимых признаков вируса папилломы является носителем заболевания и может передавать его другим людям.
Как лечить вирус папилломы
В зависимости от типа и локации папилломы, как лечить её знают разные специалисты: мужчин обследует дерматовенеролог, женщин – гинеколог или дерматовенеролог; наросты на языке – повод обратиться к хирургу-стоматологу, на веках – к офтальмологу, на миндалинах – к отоларингологу.
Глобально можно разделить лечение папиллом на три группы:
- 1. Противовирусная терапия. Это комплексный метод, направленный на подавление вируса папилломы человека и укрепление его иммунитета. Препараты бывают в форме таблеток, мазей, гелей, свечей, спреев, порошков или ампул, обычно курс лечения составляет от 10 до 28 дней.
- 2. Удаление образования. Для этого используется лазер, радиоволны, хирургический скальпель, электронож, жидкий азот или местнонекротизирующие (прижигающие) препараты.
- 3. Укрепление иммунитета. Состояние здоровья человека напрямую влияет на тяжесть протекания болезни. Поэтому специалисты советуют проходить иммунологическое обследование, и если есть отклонения от норм – восстанавливать нужные показатели.
Это краткая справка о том, чем лечить вирус папилломы. Больше рекомендаций сможет дать врач на приёме.
Обратите внимание!
Ни один из перечисленных методов не способен вылечить папилломы на 100%. Важнее всего заботиться о своём иммунитете, чтобы организм был способен угнетать вирус самостоятельно и препятствовать его рецидивам, и человек не волновался в будущем, чем лечат папилломы.
Лучший способ противодействия инфицированию – соблюдение личной гигиены в общественных местах, ведение здорового образа жизни, правильный режим труда, отдыха и питания, безопасные половые связи. В качестве профилактики инфицирования ВПЧ также рекомендуется проходить вакцинацию (для женщин). Прививки делают девушкам до половой жизни или в самом её начале.
Вирус папилломы человека и беременность
Наличие ВПЧ не является противопоказанием к беременности. Тем не менее женщине необходимо обратиться к гинекологу и наблюдаться у него все 9 месяцев. При этом важно принимать минимум препаратов (стратегию лечения подбирает врач) и выбрать наиболее оптимальный способ родов. Дело в том, что при рождении ребёнок может заразиться ВПЧ от матери, поэтому в некоторых случаях специалисты советуют кесарево сечение.
По статистике, появление инфекции у детей случается редко. Но залог здорового протекания беременности женщины с ВПЧ – постоянный врачебный контроль.
Резюме
Врачу-гинекологу часто задают вопрос – чем лечить папилломы у женщин. Кто-то советует народные средства (чистотел, чеснок), но гораздо эффективнее – комплексное лечение. Эффективность самолечения значительно ниже, чем своевременное обращение к врачу. Поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самодиагностикой ни мужчинам, ни женщинам.
Если вы не знаете, что такое вирус папилломы человека, но беспокоитесь о наличии болезни в своём организме, обратитесь к дерматологу. Он проведёт комплексное обследование и даст ответы на ваши вопросы. Помните: не стоит заниматься самолечением, даже если вы уже сталкивались ранее с появлением папиллом.
Статья «Как лечить папилломы» написана специалистами частной клиники «Медична допомога». Вся информация предоставлена исключительно для информирования читателей. При возникновении похожих симптомов или подозрений на новообразования кожи – обязательно запишитесь на приём к врачу.