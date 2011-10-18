→ Стоит ли прибегать к имплантации зубов?

Иметь здоровые зубы во все времена было показателем хорошего здоровья. К сожалению, люди нередко страдают кариесом и пульпитом, несмотря на регулярную чистку и уход. Страх перед стоматологом и болью заставляет откладывать посещение, и вот уже маленькая дырочка становиться все больше и больше, а разрушение не остановить. Именно тогда на помощь приходит имплантация зубов.

Имплантация зубов: что представляет собой?

Потеря зубов влияет на множество факторов, не только переваривание пищи. Потерянное большое количество меняет челюстную форму. Кость без регулярной нагрузки деградирует, и становится плоской и истончается, потому жевательная нагрузка просто необходима.



Процедура крайне проста, и практически не имеет противопоказаний. Последовательность такова:

- Пациенту делают укол обезболивающего препарата, а в случае длительной операции вводят в полусонное состояние.;

- Вместе установки будущего импланта отделяется ткань десны вместе с надкостницей;

- С помощью специальных сверл формируется ямка под будущий имплант;

- Устанавливается штифт, выполненный из неактивного металла - это может быть цирконий или титан;

- После того, как имплант установлен, проверяется надежность его крепления в кости;

- Последний штрих - болт-заглушка, или формирователь десны (им закрывается штифт). После этого десна зашивается, и все потревоженные места обрабатываются антисептической мазью.

Существует и иной метод - безлоскутная операция. В этом случае пациенту просто проделывают небольшое отверстие для установки штифта.

Когда необходима имплантация зубов?

Многие пациенты задают вопрос - так ли необходима имплантация зубов, или можно обойтись протезом? Давайте рассмотрим показания к установке импланта:

1. Удален один зуб - в этом случае соседние полностью здоровы, а установка "моста" требует их обтачивания. Чтобы не нарушать целостность, рекомендуется установка штифта.

2. Отсутствует несколько зубов рядом - специалисты клиники MyDent рекомендует штифт для экономии (на один можно закрепить несколько коронок для экономии).

3. Полностью отсутствуют зубы - имплантация создает надежную конструкцию, которая держится каждый день независимо от нагрузки.

4. Реакция тканей десны на протезы - каждый организм индивидуален, и для некоторых людей ношение пластмассовых протезов становится пыткой из-за аллергической реакции на материал.

5. Удалены крайние зубы - в таком случае штифт является идеальным вариантом, поскольку других точек крепления нет.



Штифт на сегодняшний день является идеальным решением в плане замены разрушенного зуба практически в любой ситуации, кроме того, процедура практически не имеет противопоказаний.