→ Врач-подолог: доверьте здоровье своих ступней специалисту

В современном мире люди стремятся следить за своим здоровьем - выполнять зарядку, отслеживать вес и есть только здоровую, не сильно калорийную пищу. Однако никто не задумывается о здоровье стоп и ногтей, пока не будет ярко выраженная проблема, которая будет мешать ходьбе.

Проблемная стопа или вросший ноготь: к какому врачу обращаться?

Стопа и ногти на ногах испытывают регулярную нагрузку и находится в поистине экстремальных условиях. Теплая влажная среда способствует развитию грибка, сжатые пальцы могут со временем деформироваться. Регулярный осмотр собственных стоп на предмет подбор качественной и удобной обуви - обязанность каждого человека, однако, мы не всегда успеваем отследить все изменения, или в силу неопытности можем не распознать проблему. Поэтому необходимо регулярное обращение к врачу-подологу.

С чем может помочь врач-подолог?

- Удаление трещин и мозолей;

- Убрать вросший ноготь;

- Корректировать измененный ноготь;

- Помочь выбрать правильную и удобную обувь;

- Шлифовка подошвы и удаление натоптышей;

- Удаление бородавок на поверхности подошвы.

И это далеко не полный список проблем, с которым можно обратиться к этому специалисту. Широкий профиль позволяет выявить различные заболевания и тенденцию к ним, и направить к более узкому специалисту - например, в случае грибка ногтя он направит вас к микологу.

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Что может стат причиной изменений?

1. Обувь подобрана неправильно, пережимает, давит, нога не "дышит".

2. Грибковое поражение.

3. Резкие перепады температур, и,как следствие, обморожение или ожоги.

4. Предрасположенность к хроническим заболеваниям, к примеру, во время диабета часто страдает кожа подошв, постоянно шелушиться, трескается, образовываются натоптыши.

5. Спорт и его последствия - игра в футбол, тяжелая и легкая атлетика часто приводит к микротравмам, которые профессиональный спортсмен и любитель могут не замечать, ссылаясь на мышечную усталость после тренировок.

6. Заболевания, которые нарушают кровоснабжение конечностей - облитерация, варикозное расширение вен.

7. Вредные привычки - курение ухудшает состояние сосудов, результатом становится плохое питание кожи и ногтей.

8. Интоксикация вредными веществами - тяжелые металлы, пары ртути, алкоголь, продукты нефтяной промышленности.

Как видите, причин изменений чрезвычайно много, поэтому важно следить за свои состоянием, и регулярно наблюдаться у специалиста, в особенности, если вы входите в группу риска.