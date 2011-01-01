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→ Врач-подолог: доверьте здоровье своих ступней специалисту

В современном мире люди стремятся следить за своим здоровьем - выполнять зарядку, отслеживать вес и есть только здоровую, не сильно калорийную пищу. Однако никто не задумывается о здоровье стоп и ногтей, пока не будет ярко выраженная проблема, которая будет мешать ходьбе.

Проблемная стопа или вросший ноготь: к какому врачу обращаться?

Стопа и ногти на ногах испытывают регулярную нагрузку и находится в поистине экстремальных условиях. Теплая влажная среда способствует развитию грибка, сжатые пальцы могут со временем деформироваться. Регулярный осмотр собственных стоп на предмет подбор качественной и удобной обуви - обязанность каждого человека, однако, мы не всегда успеваем отследить все изменения, или в силу неопытности можем не распознать проблему. Поэтому необходимо регулярное обращение к врачу-подологу.

С чем может помочь врач-подолог?

  • - Удаление трещин и мозолей;
  • - Убрать вросший ноготь;
  • - Корректировать измененный ноготь;
  • - Помочь выбрать правильную и удобную обувь;
  • - Шлифовка подошвы и удаление натоптышей;
  • - Удаление бородавок на поверхности подошвы.

И это далеко не полный список проблем, с которым можно обратиться к этому специалисту. Широкий профиль позволяет выявить различные заболевания и тенденцию к ним, и направить к более узкому специалисту - например, в случае грибка ногтя он направит вас к микологу.
Есть необходимость в исчерпывающей консультации врача? На сайте podolog.kiev.ua можно найти грамотного специалиста, а также уйму полезной информации по различным заболеваниям стоп и ногтей.

Что может стат причиной изменений?

  • 1. Обувь подобрана неправильно, пережимает, давит, нога не "дышит".
  • 2. Грибковое поражение.
  • 3. Резкие перепады температур, и,как следствие, обморожение или ожоги.
  • 4. Предрасположенность к хроническим заболеваниям, к примеру, во время диабета часто страдает кожа подошв, постоянно шелушиться, трескается, образовываются натоптыши.
  • 5. Спорт и его последствия - игра в футбол, тяжелая и легкая атлетика часто приводит к микротравмам, которые профессиональный спортсмен и любитель могут не замечать, ссылаясь на мышечную усталость после тренировок.
  • 6. Заболевания, которые нарушают кровоснабжение конечностей - облитерация, варикозное расширение вен.
  • 7. Вредные привычки - курение ухудшает состояние сосудов, результатом становится плохое питание кожи и ногтей.
  • 8.  Интоксикация вредными веществами - тяжелые металлы, пары ртути, алкоголь, продукты нефтяной промышленности.

Как видите, причин изменений чрезвычайно много, поэтому важно следить за свои состоянием, и регулярно наблюдаться у специалиста, в особенности, если вы входите в группу риска.

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Автор: admin, Вчера, 14:35

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