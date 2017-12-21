→ Правильное питание для красоты - основы основ

Чего только люди не делают, чтоб сохранить красоту и молодость. Но среди всех средств роль классики прочно занял правильный образ жизни, подразумевающий рациональное меню, умеренный спорт и позитивное настроение. На фоне моды на некоторые продукты возникают новые препараты, и очередное средство уже испытывают новые пациенты.

Так в интернете в последнее время очень актуален запрос: «как принимать лактофильтрум». Все дело в том, что мало питаться полноценно, необходимо чтоб пища хорошо усваивалась, потому лекарства для улучшения микрофлоры кишечника также актуальны для похудения и здоровья, как и пища. Что же собой представляет правильное питание, и сложно ли придерживаться здорового режима?

Основы правильного питания

Как бы не спорили специалисты относительно различных систем питания и диет, но уже научно доказано, что без определенных веществ человеческий организм обойтись не может. Каждое из этих названий давно на слуху:

Белки

Жиры

Углеводы

Витамины

Микроэлементы

Белки, протеины, аминокислоты

Обычный новогодний студень содержит очень много белка, но в нем абсолютно отсутствуют многие важные аминокислоты, например, серосодержащие. В бобовых же преобладает самая простейшая аминокислота, и многие незаменимые не содержатся даже в малых количествах. Потому диетологи настоятельно рекомендуют включать в рацион яйца и рыбу.

Жиры, липиды

Примечательно, но если незаменимый белок содержится в пище животного происхождения, то незаменимые жирные кислоты только в растениях. Жизнь без растительного масла невозможна, а медицина давно использует продукты, которые раньше были едой и косметическим средством. Речь идет о подсолнечном, оливковом, кукурузном, льняном и кокосовом маслах.

Углеводы – основной источник энергии

Большинство современных диет подразумевают войну с преобладанием углеводов в рационе. Ведь всем известно, что сладкое и мучное полнит фигуру. Однако полностью от них отказываться также нельзя.

Витамины и микроэлементы

Открытие значения для организма этих веществ однажды произвело настоящий фурор. Даже самый полноценный белок не заменит витамин С, который является строителем и восстановителем сосудов, а кровь и кость не восстанавливаются без железа, кальция и йода. Не забывайте это, выбирая профилактический набор пищевых добавок.

Лактофильтрум (Lactofiltrum) – актуальный препарат для пищеварения

Препарат содержит лигнин гидролизный (сорбент и антиоксидант) и лактулозу, благотворно влияющую на флору кишечника. Компоненты растительного происхождения являются сложными органическими соединениями. Порошок древесины, прошедший специальную обработку гидролизом, собирает на своей поверхности токсины пищевого тракта, пористая структура доставляет кислород. Лактуаоза же является питанием для нормальной микрофлоры кишечника и стимулирует размножение ценных бактерий. Это особенно эффективно, если в питании присутвуют продукты с растительной клетчаткой.