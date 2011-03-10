→ Здоровый ЖКТ - красивая кожа

Здоровье человека - это целый комплекс факторов, и выделить единичный достаточно сложно. Для здоровой кожи требуется множество условий, и одним из них является микрофлора.

На что влияет микрофлора кишечника?

Многие недооценивают полезные свойства наших микроскопических помощников, а зря - они несут очень тяжелую и ответственную службу:

- отвечают за обмен жиров витаминов и других полезных веществ;

- ответственны за состояние слизистой кишечника;

- участвуют в создании витаминов группы B;

- регулируют иммунную защиту организма;

- помогают нормальной работе перистальтики;

- помогают усваиваться важному микроэлементу - кальцию;

- внутренний обмен (билирубин, водно-солевой баланс).



Такой обширный перечень всего для одного аспекта здоровья организма. Микрофлорой кишечника нельзя пренебрегать, от нее зависит то, за чем охотятся многие женщины - красота, молодость и здоровье нашей кожи.

Как микрофлора кишечника влияет на здоровье нашей кожи?

Многие девушки и женщины стремятся поддерживать внешнюю красоту кожи, совершенно забывая про здоровое питание, физическую активность и витамины. Гораздо проще купить очередное противоспалительное средство, чем обратиться к врачу и проверить собственный организм. Кожа сухая или чересчур жирная, неравномерный землистый цвет, маленькие прыщи или акне - все это может быть слдствием нестабильной микрофлоры.



Проблема с кожей появляется не сразу, зачастую ей предшествуют другие проблемы - вздутие живота, авктивное газообразование и боли. Все это причины, чтобы посетить гастроэнтеролога, и разработать с ним собственную диету, которая поможет продлению красоты и молодости.

Если неприятности с кишечником не вызывают регулярные неприятные проявления, это не значит, что их нет. Угревая сыпь, прыщики, воспаления - это явные признаки проблем с ЖКТ. Однако, есть щадящий способ предотвратить появление нептание и очищение органравильное приятных образований - правильное питание и очищение организма.

Правильное питание позволит ЖКТ адаптироваться к нагрузкам, улучшит перистальтику и нормализует микрофлору. В качестве дополнительной помощи и поддержки можно использовать "Лактофильтрум". Это препарат обладает двойным действием:- действует как сорбент: всасывает все накопленную токсическую нагрузку, убирая травмирующий фактор из организма;- содержит полезные бактерий, которые помогут нормализовать баланс собственной микрофлоры кишечника.

Обращайте внимание на комплексное здоровье своего тела - и тогда вы сможете сэкономить на косметике, и будете поражать красотой своей кожи всех окружающих.