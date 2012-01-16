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→ Матрас для здорового сна и здорового позвоночника

Позвоночник - основа нашего организма, помогающая выполнять массу полезных функций. В процессе эволюции все больше нагрузки приходилось на позвоночный столб. Сама по себе нагрузка не является чем-то плохим, если она в меру. Качественный отдых - залог того, что в будущем вас будет меньше беспокоить боли и патологические изменения. Именно потому правильно подобранный матрас является основой здорового позвоночника.

Как выбрать матрас для хорошего отдыха?

Позвоночник - это:
- постоянная поддержка и жесткость для нашего скелета;
- качественная защита от повреждения нервных окончаний, которые связывают все внутренние системы с головным мозгом;
- остов для крепления мышц и ребер;
- распределение нагрузки во время ударов, амортизирующий эффект;
- различные движения тела.

Здоровьем такой важной системы нельзя пренебрегать, потому стоит внимательно подходить к собственному комфорту во время сна. Если при пробуждении вы постоянно чувствуете усталость, боль во всем теле и в мышцах, - это явный сигнал к смене матраса. Возможно, он слишком жесткий или мягкий, не обладает необходимым ортопедическим эффектом и не дает расслабиться вашей спине.

При здоровом позвоночнике лучше выбрать матрас средней жесткости - такой будет поддерживать вашу шеи и плечи, но при этом позволит отдохнуть и расслабиться поясничной части. Если имеются болезни позвоночной части, особенно если грыжа или радикулит, то средняя жесткость позволит расслабиться, не напрягая болезненной зоны. Однако, если вас мучают головные боли или проблема с воротниковой зоной позвоночника, идеальным решением станет жесткий матрас - он будет выполнять поддерживающую функцию, и не приведет к спазмам мышечной ткани.

Детям тоже стоит выбирать матрас средней жесткости - вопреки всеобщему мнению, сильно жесткие матрасы не позволят ребенку сформировать правильную осанку (если только речь не идет о ребенке до трех лет). Ребенку после семи лет, в период активного роста и формирования костной ткани, лучше подобрать ортопедический матрас. Если вы хотите подобрать для себя и своего ребенка лучшее, рекомендуем зайти на сайт фирмы Vegas - только качественные матрасы по приемлемым ценам.

Мягкий матрас не рекомендуется выбирать тем, у кого уже имеются проблемы со спиной. Здоровый человек может чувствовать себя на нем дискомфортно, а больному придется несладко - он будет продавливаться, создавая так называемый эффект гамака - куда бы спящий не повернулся, точка напряжения будет находиться в поясничном отделе, и утром он проснется с болью.

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Автор: admin, Вчера, 17:16

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