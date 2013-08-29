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→ Сапфировые брекет-системы: стоит ли выбирать именно их?

Неправильный прикус является серьезной проблемой, мешающей жить многим людям. К сожалению, пациенты зачастую отказываются от исправления, считая металлические брекеты неудобными и неэстетичными.  Современная наука решила проблему внешнего вида - были разработаны сапфировые брекеты, которые имеют прозрачную структуру и не портят внешний вид зубов пациента.

Сапфировые брекеты: изготовление и применение

 

Пусть вас не пугает название - брекет-системы изготавливаются не из настоящего сапфира, а из искусственного камня. Материал достаточно прочный, чтобы конкурировать с металлом, инертен к агрессивной среде и не вызывает аллергических реакций при длительном ношении.

Применяется такой вид брекетов как при незначительных искривлениях, так и при наличии серьёзной проблемы. Подробнее об о процессе установки, стоимости и применении можно узнать на сайте oleta.com.ua.

Общие плюсы и минусы любых брекетов:

1. Они способны вылечить любое искривление зубов, и способны подарить красивую улыбку даже в самом запущенном случае.
2. Устанавливаются стоматологом, и в дальнейшем у человека нет необходимости в ежедневной установке поддерживающего устройства, как, к примеру, в случае выравнивающих капп.

К минусам можно отнести:

1. Усложнение ухода за зубами - за брекеты цепляется различная пища, и требуется гораздо больше времени, чтобы очистить зубы.Однако проблема решается, если приобрести специальные средства для очистки брекетных систем.
2. Брекеты внешне некрасивы, но если пациент психологически готов пойти на данную жертву ради будущей красивой улыбки, то это не проблема, тем более, что есть прозрачные системы выравнивания (сапфировые брекеты)

Преимущества и недостатки сапфировых брекетных систем

1. Материал, из которого изготавливается вся система - полиоксид или монооксид алюминия. Он обладает высокой прозрачностью, и практически незаметен на зубах.
2. Соединение алюминия достаточно прочное и устойчиво к внешним воздействиям, отсюда низкий показатель поломок.
3. Брекет-система надежно фиксирует зубы, не оставляя люфта, но при это достаточно легко снимается.
4. Внутренняя среда ротовой полости не влияет на цвет и фактуру материала.
5. Качественное изменение положения зубов.

Сапфировые брекеты, несмотря на свою прочность, все еще достаточно хрупкие. Врач для того чтобы снять их, должен обладать точностью и аккуратностью, а главное - опытом, иначе вполне может повредить их. К еще одному недостатку можно отнести высокую стоимость - благодаря материалу они по стоимости превосходят и металлические, и керамические брекет-системы.

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Автор: admin, Сегодня, 13:53

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