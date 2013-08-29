→ Что нужно знать о брекетах

Похвастаться ровными зубами от рождения могут очень немногие люди. Очень часто прикус оказывается неправильным и указанную эстетическую проблему приходится решать. В стоматологии для этих целей используются специальные ортодонтические приспособления – брекеты, которые исправляют существующие искривления зубного ряда.

Когда ставить и кто может носить?

Поставить брекеты решается не каждый. Вопреки расхожему мнению, их можно устанавливать не только детям в подростковом возрасте. В клинике авторского протезирования Kiadent - поставить брекеты в Одессе могут и взрослым для улучшения прикуса. Опытные специалисты подберут и установят систему коррекции зубного ряда для человека любого возраста.

Ортодонты советуют все же начинать лечение как можно раньше – это повысит его эффективность. Во взрослом возрасте стоматологи ставят совсем другие системы коррекции, которые придется носить достаточно долго. Если установка брекетов проведена правильно и проводится регулярная коррекция лечения со сменой давления на зубы, результат выравнивания сохраняется пожизненно.

Виды брекетов

Времена некрасивых металлических скоб на зубах давно прошли. Сегодня современная стоматология может предложить пациентам невидимые варианты или системы, которые станут своеобразным украшением. В распоряжении врача-ортодонта есть несколько видов корректирующих систем:

Металлические. Традиционный вариант выравнивания зубного ряда. Керамические. Подбираются под цвет зубов. Стоят несколько дороже, но не так заметны. Сапфировые. Материалом изготовления служат искусственные кристаллы. Почти невидимы из-за своей прозрачности. Лингвальные. Устанавливаются с внутренней стороны зубного ряда. Практически невидимы.

Конечно, все системы выравнивания зубов по цене значительно отличаются. Стоимость зависит от типа системы коррекции, материала изготовления и состояния зубов.

Как долго носят корректирующие системы зубов?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Ортодонт определит срок ношения брекетов исходя из общей клинической ситуации. В любом случае, это небыстрая процедура, поэтому стоит подготовить себя или ребенка к длительному периоду ношения. Меньше чем на год брекеты не устанавливают. Чаще прикус приходится исправлять несколько лет.

Устанавливают системы коррекции только на здоровые зубы. Поэтому перед процедурой необходимо пройти обязательное лечение кариеса, удаление налета, пломбирование и лечение десен.