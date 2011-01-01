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→ Podol-Surgery поможет забыть об атероме раз и навсегда

С такой проблемой как атерома сталкивается каждый пятый житель нашей страны. Этот недуг представляет собой кисту сальной железы, которая появляется в результате ее закупорки и имеет опухолевидный вид. Она может возникнуть на всех частях тела, где происходит рост волос. Особенно часто болезнь встречается на голове, нижней части лица, половых органах и шее.

Стоит помнить, что атерома является не только косметическим нарушением. Данное образование может нагноиться и стать причиной возникновения патогенной микрофлоры, что принесет ряд неприятных осложнений. Чтобы этого не произошло, при первых же симптомах болезни следует обратиться к врачу. К основным признакам заболевания относятся:

- появление подкожного образования круглой формы, которое не причиняет болевые ощущения;

- выделение через протоки возле волосков белого вещества;

- повышение жирности кожных покровов.

После диагностики болезни, нужно смело браться за ее лечение. Этот процесс предусматривает только хирургическое вмешательство. В современной медицине оно осуществляется с помощью такого метода в косметической хирургии как лазерная коагуляция. Он достаточно сложен и используются немногими медицинскими учреждениями. Одним из лучших мест для проведения операций такого направления является Podol-Surgery.

Профессиональное избавление от атеромы с хирургическим отделением №2

Самое важное в процессе лечения атеромы – выбрать надежное и качественное заведение для этого. Если говорить о нашей стране, то, как уже говорилось выше, огромной популярностью здесь пользуется хирургическое отделение №2. Подробнее узнать о нем, а также о том, как проходит лечение атеромы можно на сайте Podol-Surgery.com.ua. Данное отделение заслужило такую любовь пациентов не просто так, а из-за множества своих достоинств. Во-первых, Podol-Surgery имеет очень удобное расположение. Отделение находится в самом центре столицы – на Подоле в больнице №15.

Главным достоянием Podol-Surgery являются его сотрудники. Среди них только высококвалифицированные медсестры, которые всегда заботятся о пациентах и внимательно прислушиваются к их просьбам. Особенное внимание следует уделить врачебному составу отделения. Здесь трудятся лучшие хирурги, которые имеют большой опыт проведения операций по удалению атеромы и успешно развиваются в этой области. Они получили высшие категории, а некоторые даже стали кандидатами наук в области медицины. Хирурги внимательно следят за состоянием своих пациентов не только во время пребывания в больнице, но и после их выхода из стационара.

Врачи проводят оперативное вмешательство только на высшем уровне, которое заканчивается без каких-либо осложнений. Этому способствует современное техническое оборудование, которое позволяет проводить операции с помощью таких инновационных методик как лапароскопия. Также, Podol-Surgery относится к немногим лечебным заведениям, которые имеют такое направление как хирургия одного дня. Оно помогает проводить операции по удалению кисты сальной железы с минимальными повреждениями тканей и сводит восстановительный период к минимуму.

Хирургическое отделение №2 станет залогом качественной диагностики атеромы и быстрого избавления от нее!

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Автор: admin, Сегодня, 09:05

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