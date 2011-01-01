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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Стоматологический туризм для украинцев из США: цены и преимущества

В последние годы популярность услуги «стоматологический туризм» существенно возросла, и связано это с желанием пациентов получить своевременную и качественную помощь по адекватной цене. Особенно актуально это предложение для украинцев со средним уровнем дохода, проживающих в крупных городах США – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, где стоимость лечения кариеса, не говоря уже про установку керамических виниров, мягко говоря, ощутимая.

Поездка на родину: стоит ли лететь в Украину?

Для украинцев, которые обосновались в Чикаго или Нью-Йорке, поездка в Мексику или на Коста-Рику по примеру американцев – сомнительное «удовольствие», поскольку затраты на дорогу и лечение зубов в местных клиниках здорово ударит по карману.

Вторая проблема – качество лечения. Украинцы, которые вышли на средний уровень дохода по американским меркам, вряд ли «потянуть» лечение в элитных клиниках Мексики и Коста-Рики, где оборудование по сравнению с США обновляется практически каждый год, а медперсонал постоянно проходит курсы повышения квалификации.

И третья «загвоздка» – языковой барьер. Если вы свободно разговариваете на английском, не факт, что врач или медсестра из Мексики или Коста-Рики разберется с озвученной проблемой. И самое обидное в этом случае – пролечить здоровый зуб или заплатить за услугу, которая вам, по сути, и не требовалась, только потому, что специалист не знает иностранный язык на должном уровне.

Стоматологический туризм в Украину в данной ситуации – оптимальное решение проблемы, поскольку у вас появится возможность не только проведать родственников или друзей, проживающих на родине, и заодно получить квалифицированную помощь. При этом вы сэкономите крупную сумму денег на покупке авиабилетов, проживании и оплате услуг специалиста. Если сравнивать цены в американских и украинских клиниках, понимаешь, что пользоваться услугами в киевских стоматологиях в несколько раз выгоднее, чем в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, даже с учетом затрат на авиабилеты и проживание на период лечения. Но при этом качество предоставляемых услуг, технологии, оборудование и материалы, в отдельных случаях, существенно выше американских.

Как выбрать клинику?

Оценивая предложения от украинских стоматологий, обратите внимание на следующие характеристики:

  • примеры выполненных работ;
  • спектр предоставляемых услуг;
  • стоимость комплексного лечения – от лечения глубокого кариеса до установки виниров;
  • месторасположение клиники.

От этого зависит окончательный бюджет лечения и его результат. И большим плюсом будет, если в больнице уже внедрена услуга «стоматологический туризм», как это сделал стоматолог Игорь Казьо в клинике «Гармония».

Он разработал предложение, в рамках которого вы получите не только просчет лечения, диагностику и устранение проблем, но и помощь в поиске жилья и встречи из аэропорта. В этом случае вы сэкономите время на решении сопутствующих вопросов (поиск гостиницы, заказ такси из аэропорта) и сможете уделить время комплексной диагностике и лечению зубов в Украине.

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Автор: admin, Сегодня, 09:12

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