→ Ценный диагностический материал - человеческая слюна

Что из себя представляет слюна человека?
Слюною называют многокомпонентную, биологически активную ротовую жидкость, для защиты которой от заражения, слюнными железами постоянно происходит выделение различных антител.
В составе слюны находятся гормоны и ферменты, углеводы, липиды и белки, кровяные сыворотки и ткани ротовой полости. Любое изменение в организме, в том числе и наличие патологии, сопровождается тонким реагированием на это слюнных желез.
Сбор слюны на анализы нетравматичен и легкодоступен. Благодаря доступности протоков и особенностям регуляции слюноотделения, для забора материала не требуются специальные условия, что очень удобно при исследовании в целях диагностики.
Слюна человека считается достоверным источником, отражающим все процессы, которые происходят в организме. Анализ слюны берется на проведение теста ДНК, на установление инфекций и пр.
Инфекции, часто обнаруживаемые в слюне
Зачастую, в жидкости ротовой полости находят инфекции:
- папилломавируса;
- цитомегаловируса;
- герпеса - 1 и 2 типа;
- грибков кандида;
- возбудителей гепатитов;
- ВИЧ;
- сифилиса;
- гонореи.
Попадание патогенных микробов в слюну происходит из очагов инфекции, которые локализуются в различных местах полости рта, верхних дыхательных путей. Возбудители ВИЧ и гепатита, могут проникать из крови через мембраны слюнных желез, или непосредственно из кровяного русла, если во рту есть поврежденные участки. Посмотреть, где сдать анализы слюны на инфекции можно на сайте https://prosifilis.ru/content/analizy-slyuny-na-in.
Среди бактериальных инфекций, в слюне часто выявляют:
- бледную трепонему, при чем на всех стадиях заболевания. Появление первичных сифилидов, можно наблюдать в области губ, языка, миндалин. Вторичные высыпания появляются как на теле, так и на слизистых. На третичной стадии происходит поражение губ и языка;
- гонорею, при оральном заражении которой, гонококками вызываются хронические тонзилиты.
К грибковым инфекциям слюны относят кандидозный стоматит, при котором размножение грибков происходит прямо на слизистых, с последующим попаданием в слюну.
Среди вирусных инфекций, в слюне могут быть ВИЧ, передающийся через слюну при активной репликации вирусов больного и при наличии ранок в ротовой полости здорового.
Герпес, цитомегаловирус, передаются через слюну достаточно легко.
Способы диагностирования инфекций по слюне
Для каждой патологии подбирается свой метод.
Микроскопию слюны применяют при подозрении на грибковую и некоторую бакинфекцию.
Серологические пробы проводят, чтобы выявить иммуноглобулины к некоторым видам микробов - кандидов, гонококкам, вирусам и пр. Часто эта инфекция выявляется только в слюне.
Молекулярно-генетические методики, позволяющие выявлять ДНК патогенного возбудителя.
С диагностикой через слюну, можно контролировать ВИЧ и гепатит, отслеживать результаты терапии и степень заразности больного.