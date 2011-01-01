→ Ценный диагностический материал - человеческая слюна

Что из себя представляет слюна человека?

Слюною называют многокомпонентную, биологически активную ротовую жидкость, для защиты которой от заражения, слюнными железами постоянно происходит выделение различных антител.

В составе слюны находятся гормоны и ферменты, углеводы, липиды и белки, кровяные сыворотки и ткани ротовой полости. Любое изменение в организме, в том числе и наличие патологии, сопровождается тонким реагированием на это слюнных желез.

Сбор слюны на анализы нетравматичен и легкодоступен. Благодаря доступности протоков и особенностям регуляции слюноотделения, для забора материала не требуются специальные условия, что очень удобно при исследовании в целях диагностики.

Слюна человека считается достоверным источником, отражающим все процессы, которые происходят в организме. Анализ слюны берется на проведение теста ДНК, на установление инфекций и пр.

Инфекции, часто обнаруживаемые в слюне

Зачастую, в жидкости ротовой полости находят инфекции:

папилломавируса;

цитомегаловируса;

герпеса - 1 и 2 типа;

грибков кандида;

возбудителей гепатитов;

ВИЧ;

сифилиса;

гонореи.

Попадание патогенных микробов в слюну происходит из очагов инфекции, которые локализуются в различных местах полости рта, верхних дыхательных путей. Возбудители ВИЧ и гепатита, могут проникать из крови через мембраны слюнных желез, или непосредственно из кровяного русла, если во рту есть поврежденные участки. Посмотреть, где сдать анализы слюны на инфекции можно на сайте https://prosifilis.ru/content/analizy-slyuny-na-in.

Среди бактериальных инфекций, в слюне часто выявляют:

бледную трепонему, при чем на всех стадиях заболевания. Появление первичных сифилидов, можно наблюдать в области губ, языка, миндалин. Вторичные высыпания появляются как на теле, так и на слизистых. На третичной стадии происходит поражение губ и языка;

гонорею, при оральном заражении которой, гонококками вызываются хронические тонзилиты.

К грибковым инфекциям слюны относят кандидозный стоматит, при котором размножение грибков происходит прямо на слизистых, с последующим попаданием в слюну.

Среди вирусных инфекций, в слюне могут быть ВИЧ, передающийся через слюну при активной репликации вирусов больного и при наличии ранок в ротовой полости здорового.

Герпес, цитомегаловирус, передаются через слюну достаточно легко.

Способы диагностирования инфекций по слюне

Для каждой патологии подбирается свой метод.

Микроскопию слюны применяют при подозрении на грибковую и некоторую бакинфекцию.

Серологические пробы проводят, чтобы выявить иммуноглобулины к некоторым видам микробов - кандидов, гонококкам, вирусам и пр. Часто эта инфекция выявляется только в слюне.

Молекулярно-генетические методики, позволяющие выявлять ДНК патогенного возбудителя.

С диагностикой через слюну, можно контролировать ВИЧ и гепатит, отслеживать результаты терапии и степень заразности больного.