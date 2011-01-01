→ Оториноларингология: история развития и люди движущие эту науку

Оториноларингология - дисциплина, которая занимается исследованием и терапией ЛОР-органов (ушей, горла и носа). Ее самостоятельное становление началось в XIX веке в странах Европы на фоне стремительного развития медицины. Однако изучать ЛОР-органы стали еще в древности - в середине первого тысячелетия до нашей эры Гиппократ исследовал и документировал особенности строения ушей и верхних дыхательных путей. Его работу двумя столетиями позже продолжили Цельсий и Гален.

История развития оториноларингологии

Первое тысячелетие н.э. характеризуется очень медленным развитием наук в целом и медицины, в частности. Поэтому до самого конца средневековья никто серьезно не занимался изучением ЛОР-органов.

Прогресс наметился только в начале эпохи возрождения. В этот период началось стремительное развитие медицины - ученые стали изучать анатомию человека. В частности, А. Везалий, живший в период с 1514 по 1564, описал ушные отделы, а Б. Евстахий (годы жизни: 1510-1574) изучил строение слуховой трубы, мышцы среднего уха и барабанную полость.

Следующим, через несколько десятилетий сделал открытие Фаллопий. Он объявил о существовании барабанной полости, ушном лабиринте и канале лицевого нерва. Затем почти столетие не было серьезных открытий. И только на рубеже 17-18 веков Дюверней дал описание ушной макроструктуры и раскрыл характер патологии этого органа. Примерно в то же время А. Вальсальва в своем трактате структурировал и подробно рассказал об анатомии человеческого уха. Сейчас труды этого автора преподают в медицинских ВУЗах. В середине 19 века А. Корти дал описание микроскопического строения рецепторов улитки, тогда как Рейсснер изучил базальную мембрану. Большое открытие сделал Г. Гельмгольц. Он во второй половине 19 века доказал, что первичный анализ звуков происходит уже на уровне улитки. Это все наиболее значимые открытия классической оториноларингологии, хотя в то время эта дисциплина, как и многие другие, не была отдельной и не имела своего названия.

Современная история развития оториноларингологии

В 20 веке развитие оториноларингологии так же, как и всех других дисциплин, происходило очень стремительными темпами. Это связано с повышением грамотности во всем цивилизованном мире и появлением большого количества исследовательских институтов. И эта тенденция сохраняется по сей день.

Значительный вклад в развитие данной специальности внес и Науменко Александр Николаевич - украинский врач оториноларинголог. В 1998-м году он защитил кандидатскую диссертацию, а параллельно с этим получил два патента на изобретение в лечении наиболее распространенной патологии в оториноларингологии - хронических ринитов:

внутреннераковинная лазеротерапия;

конхотом.

Что такое внутреннераковинная лазеротерапия?

Внутреннераковинная лазеротерапия - это метод лазеротерапии, целью которого есть более целеустремленное локальное воздействие низкоэнергетического гелий-неонового лазерного излучения непосредственно на внутрираковинные структуры (нервно-сосудистые сплетения). Для достижения цели был создан прибор для осуществления данного вида лечения - гибкий волоконный световод, на конце которого расположена игла, внутри которой вмонтирован моноволоконный кварцевый световод. Благодаря этому, мы добились более целенаправленного локального воздействия гелий-неонового лазерного излучения непосредственно на внутрираковинные структуры. Данным методом в клинике оториноларингологии пролечены сотни больных с нейровегетативной и аллергической формами вазомоторного ринита.

Инструмент конхотом

Конхотом - инструмент для проведения резекции носовых раковин у больных с хроническим гипертрофическим ринитом. В то время основные методы хирургического лечения больных с хроническим гипертрофическим ринитом сводились к операциям на нижних (иногда средних) носовых раковинах, используя давно известные методы резекции носовых раковин. Для этой цели применяются известные инструменты для проведения хирургического вмешательства, такие как зажимы и конхотомические ножницы, а также некоторые из видов щелеподобных конхотомов. Необходимо отметить, что традиционные, широко используемые методы конхотомии имеют недостатки при хирургических вмешательствах, а именно:

инструментарий, который используется не производит одномоментного отсекания раковины на всем ее протяжении;

наличие укороченных бранш (рабочей поверхности) в щелевидных конхотомах не гарантирует полноценного отсечения раковины, требует значительных физических усилий во время проведения оперативного вмешательства, при этом происходит как будто-бы "раздавливание" тканей носовых раковин;

кровотечение, которое, как правило, возникает вначале отсечения переднего конца раковины, делает невозможным последующий визуальный контроль за ходом операции.

Упомянутое выше стало основой для разработки в клинике оториноларингологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца инструмента для проведения конхотомии, у которого отсутствовали бы недостатки уже известных инструментов. С целью более удобной и менее травматичной резекции носовых раковин в разработанном нами устройстве, конхотоме, используется принцип "гильотины" - отсечения раковины на всем ее протяжении, которая достигается за счет наличия внутренний и внешний режущей поверхности трубки конхотома. Эта инновация играет важную роль в более малотравматичном и качественном отсечении раковины на всем ее протяжении. Данным методом в клинике прооперированы сотни пациентов.

Научная деятельность и ученое звание Науменка Александра Николаевича

В это время Александр Николаевич не только практикует, но и продолжает активно заниматься научной деятельностью. Спустя 2 года Науменко А.Н избирается доцентом университета, в котором он и получил образование. В этот период доктор тратит много времени на изучение последствий радиационного облучения и его последствий, возникших после аварии на ЧАЭС. В 2002 году он защищает докторскую диссертацию, которая посвящается исследованию клинико-патоморфологических особенностей хронического ринита у жителей Киевского региона и, в первую очередь, в участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Формулирует рекомендации по оптимизации лечебно-диагностической помощи указанному контингенту больных. Результатом серьёзных исследований стало открытие нового направления в оториноларингологии - экологической ринологии. В 2004-м году Науменко Александр Николаевич получает ученое звание профессора, которое присваивает ему Ученый Совет Университета.

На текущий момент профессор опубликовал уже свыше 140 научных трудов. Многие из них оказали значительное влияние на развитие оториноларингологической и медицинской науки в целом. Под его руководством защищены 4 кандидатских и докторская диссертации.