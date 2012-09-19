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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Напольное покрытие для медицинских учреждений

К медицинским учреждениям и санаториям государство применяет особые требования. Здесь нужно соблюдать полную стерильность и не допустить распространения инфекции. Для борьбы с бактериями применяется множество приемов. Большую роль играет строительный материал, технология и качество уборки медицинских помещений.

Регулярная уборка помогает поддерживать чистоту по принятым санитарным нормам. Немалую роль при этом играет напольное покрытие. Оно должно соответствовать всем стандартам, так как именно пол загрязняется больше всего.

Требования, предъявляемые медициной к напольному покрытию

Строгая санитария учитывает множество факторов:

  1. Простота в уходе. Полы должны быть без швов, в которых скапливаются вредные микроорганизмы.
  2. Повышенная устойчивость к реагентам. Это необходимо из-за частой уборки и использования бытовой химии.
  3. Затруднения для скопления пыли. Как бы качественно не проводилась уборка, удалить пыль из ковролина полностью невозможно. Поэтому его применение в медицинских учреждениях запрещено.
  4. Пожаробезопасность и износоустойчивость. Из-за большого скопления народа на полы идет большая нагрузка, и чтобы уменьшить износ и порчу, применяют качественный материал, способный выдержать длительную эксплуатацию.
  5. Гидроизоляция. Лишняя влага способно переносить инфекцию и бактерию, поэтому покрытие полов должно быть достаточно гидроизолированным.

Варианты напольного покрытия

В медицинских учреждениях выбирают разные напольные покрытия, соответствующие санитарным нормам. Это могут быть эпоксидные, полимерные, полиуретановые покрытия разных расцветок. Более подробно узнать о них и выбрать их можно на сайте https://vigmas.kiev.ua/catalog/kovrolin.html.

Полимерные полы создают идеально ровную поверхность, способную соответствовать требованиям гигиены. Этот материал применяется и в реабилитационных центрах в помещениях для занятий лечебной физкультурой.

Эпоксидный пол легко моется, не скапливает грязь. Уход за ним не составляет труда. Кроме всего, его эластичность убережет от порчи упавшее оборудование и не даст ему выйти из строя.

Помимо полимерных покрытий в медицине используют бетонные покрытия с высоким наполнением. У них широкая цветовая гамма, высокая прочность и большой срок эксплуатации. Этот бюджетный вариант используется при недостатке средств. Сделать такой пол можно в любое время: при строительстве и во время ремонта используемого помещения.

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Автор: admin, Сегодня, 15:17

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