→ Виды и параметры УЗИ датчиков

Современные технологии позволяют создавать ультразвуковые аппараты, пригодные для использования во всех медицинских отраслях. Такая универсальность достигается за счет того, что в оборудовании применяются датчики для УЗИ сканеров различных конструкций и принципа действия. Они могут включаться в комплект ультразвуковой аппаратуры для исследований, либо покупаться отдельно от нее.

Категории датчиков

Предлагаемые компанией RH датчики для УЗИ принадлежат к разным категориям, которые зависят от методики сканирования и способа преобразования ультразвуковых волн. В целом, медицинское оборудование от RH подобного типа разделяется на следующие категории:

Механические секторные устройства, оснащенные одно- или многоэлементными круговыми решетками. Микроконвексные и конвексные модели, имеющие соответствующие решетки. Секторно-фазированные устройства, оснащенные многоэлементными решетками линейного типа. Модели с двухмерными решетками.

Эти типы датчиков являются основными, если не принимать во внимание их частоту работы, сферу использования и конструктивные особенности.

Самый важный параметр УЗИ датчика

Этим параметром есть частота излучения устройства. Чем она больше, тем точнее и качественнее передаваемое изображение. Но имеется и обратная зависимость: с ростом частоты снижается глубина проникновения лучей в ходе исследования.

Что влияет на подбор требуемой частоты

Частота работы подбирается исходя из глубины, на которой расположены структуры и органы, интересующие врача при диагностике. Людей с ожирением приходится обследовать устройствами с частотой излучения 2,5 МГц, которые дают возможность сканировать организм на глубину до 240 миллиметров. Малая частота работы снижает качество картинки, поскольку устройство имеет худшую разрешающую способность. Если исследуются структуры на незначительных расстояниях, то применяются устройства с частотой 10 МГц.

Успех обследования зависит от выбора датчика

Внешний вид этих устройств может незначительно отличаться друг от друга. Самые распространенные модели разных производителей могут иметь небольшие конструктивные отличия и габариты. Цена и возможности УЗИ аппаратуры напрямую зависят от комплекта прилагаемых датчиков. Каждый из них имеет точно определенную область использования, сканировать органы на заданной глубине и при их характерном расположении.

Если требуется приобрести дополнительный датчик к оборудованию для ультразвукового исследования, следует проконсультироваться с менеджерами торговой фирмы для выбора наилучшего варианта.