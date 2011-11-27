→ Карманный микроскоп Carson MicroBrite Plus HD MM-300

Компактный микроскоп Carson MicroBrite Plus HD MM-300 разработан специально для начинающих исследователей микромира. Он будет полезен как ребенку в его первых научных экспериментах, так и взрослым при решении множества бытовых задач. Качество самой оптики прибора, а также эргономичная конструкция обеспечивают удобство эксплуатации в любых условиях, благодаря чему модель выгодно отличается от своих аналогов.

Эргономичная конструкция и универсальность применения

В сравнении с классическими моделями конструкция микроскопа Carson MicroBrite Plus HD MM-300 более оптимальна для использования ребенком. Прибор не требует привязки к рабочему месту, дополнительного освещения и предварительной подготовки образцов, что позволяет исследовать объекты, находящиеся в различных плоскостях.

Корпус микроскопа отличается эргономикой и очень качественным исполнением. При этом вес модели вместе с батарейкой составляет 77 граммов, что в комплексе позволяет удерживать оптический прибор на весу достаточно длительное время, не ощущая дискомфорта. Он не нуждается в опоре на горизонтальную поверхность или в использовании предметных стекол. Чтобы начать исследования нужно лишь поднести устройство к интересующей поверхности или объекту.

Для получения качественного изображения в любых условиях, микроскоп Carson MicroBrite Plus HD MM-300 оснащен встроенной светодиодной подсветкой. Чтобы ее включить достаточно просто нажать на кнопку питания, находящуюся сбоку на корпусе. В отличие от предшествующей конфигурации этой модели, кнопку не требуется постоянно удерживать для работы с подсветкой, с легкостью получая яркую и контрастную картинку даже при плохом внешнем освещении.

Питание встроенной подсветки осуществляется лишь от одной батарейки АА напряжением 1.5 V. При этом, учитывая характеристики LED ламп, достигается сразу два весомых преимущества:

Ресурса батареи хватает на достаточно длительный период и вам не потребуется замена, даже при активной эксплуатации.

Холодный спектр лампы и отличная яркость позволяют существенно улучшить исследования прозрачных и непрозрачных объектов, без искажения цветопередачи.

Размеры корпуса модели Carson MicroBrite Plus HD MM-300 весьма компактны (59х30х92мм), что позволяет его носить буквально в кармане. Это качество, несомненно, оценит ваш ребенок, ведь с этим микроскопом он сможет исследовать объекты не только в домашних, но и в полевых условиях. Таким образом, вы привлечете внимание своего юного исследователя и к науке, и к проведению большего количества на свежем воздухе.

Качественная оптика и высокая кратность

Компактность и простота конструкции этой модели микроскопа не уменьшает достоинств самой оптики. Carson MicroBrite Plus HD MM-300 входит в число наиболее мощных карманных приборов среди аналогов. Переменная кратность от 60х до 120х раскрывает огромные возможности при изучении строения насекомых и растений, мельчайших надписей, а также особенностей фактуры минералов, образцов грунта и различных материалов. При максимальном увеличении вы даже сможете увидеть простейшие микроорганизмы.

В свою очередь специальное просветляющее покрытие, которое нанесено на все линзы микроскопа, обеспечивает отличную яркость и высокую резкость картинки даже на предельных значениях увеличения. Для изменения последнего, в конструкции прибора предусмотрен удобный переключатель, расположенный возле окуляра. Чтобы с задачей мог справиться даже ребенок, направление регулировки степени кратности имеет простую и понятную маркировку. Чтобы выполнить настройку резкости, в нижней части корпуса предусмотрено специальное колесико, имеющее ребристую поверхность. Это обеспечивает плавную настройку и предотвращает проскальзывание пальцев при корректировке фокуса.

Незаменимый помощник для детей и взрослых

Карманный микроскоп Carson MicroBrite Plus HD MM-300 можно смело назвать лучшим выбором для школьников, интересующихся окружающим миром и наукой. Эта модель не является адаптированной игрушкой, а позиционируется как полноценный оптический прибор. Он подойдет для проведения школьных лабораторных по биологии и основам геологии, позволит проявить исследовательский потенциал во время занятий в научном кружке или в ходе самостоятельных экспериментов вашего ребенка.

Высокие эксплуатационные характеристики оптики, а также оптимальная конструкция, позволяют использовать эту модель и в профессиональной деятельности. Он будет отличным помощником при работе с электроникой, небольшими механизмами и ювелирными изделиями. Найдет свое применение в цветоводстве, при борьбе с насекомыми вредителями, а также во многих других сферах.