→ Боли в кишечнике: какие симптомы и лечение и профилактика

Боли в кишечнике не возникают просто так. Они относятся к основным симптомам серьезных заболеваний, требующих немедленного лечения. Врачами составлена определенная градация болевого синдрома на базе субъективных ощущений больного, помогающая быстрее и точнее поставить диагноз. Идентифицировать боли в кишечнике, понять, какие это симптомы, узнать о лечении и профилактике можно на http://proctolog.ua/poleznoe/statyi/boli-v-kishechnike-i-abdominalnyiy-bolevoy-sindrom.

Немного об особенностях боли в кишечнике





Она может возникнуть спонтанно или сопровождать вас длительное время, периодически исчезая и появляясь вновь. Если первоначальный приступ боли не был спровоцирован едой сомнительного качества или употреблением взаимоисключающих продуктов, то это говорит о том, что в организме не все ладно. Однократный спазм, без повторения и сопутствующих симптомов, должен заставить прислушаться к своему телу и его потребностям, но еще не является причиной обращения к врачу.

Если же боль острая, повторяющаяся или хроническая, то, вне всякого сомнения, где-то идет патологический процесс, причем не обязательно в кишечнике или желудке. Так могут проявлять себя заболевания многих органов, визуально даже не связанных с областью живота.

Боли в кишечнике как симптомы заболеваний

Перечислим болезни, наиболее часто проявляющиеся болью в животе:

инфаркт миокарда;

движение почечных или желчных камней;

холецистит;

панкреатит;

плеврит;

пневмония;

порфирия и другие.

Хронический болевой синдром, как правило, свидетельствует о заболеваниях, относящихся к желудочно-кишечному тракту. Если приступ боли возникает после или перед опорожнением кишечника, то это является одним из симптомов колита или болезни Крона. Особенно при сопутствующем поносе.

Синдром раздраженного кишечника известен схваткообразными болями, которые наиболее явно проявляются после приема пищи.

Приступ панкреатита дает сильный болевой синдром, которым быстро превращается в опоясывающую боль. Чаще всего провоцируется жирной пищей и перееданием.

Прободная язва характеризуется неожиданной «кинжальной» болью, постепенно охватывающей всю правую часть тела.

Когда болит вверху правой части живота, периодически отдавая в лопатку, значит, начались проблемы с печенью и желчным пузырем.

Лечение боли в кишечнике

Проблема лечения состоит в том, что диагноз установить достаточно сложно, особенно когда боли не сопровождаются ярко выраженными симптомами определенных заболеваний или такие признаки относятся к нескольким болезням.

Поэтому, если после опорожнения кишечника и нахождения в удобном положении:

боли не прекращаются или усиливаются;

добавляется общее недомогания;

поднимается температура;

надувается живот;

появляются выделения или начинается кровотечение;

боль «кинжальная» или слишком резкая,

то сразу вызывайте «Скорую помощь».

Когда же боль утихла в течение получаса и более не повторялась, то отправляйтесь на прием к проктологу. Даже в случае, когда абдоминальный синдром связан с другим заболеванием, вы сможете отсечь проблемы с кишечником и хотя бы приблизительно установить причину подобных ощущений.

Профилактика болей в кишечнике

Так как у большинства людей они все-таки связаны с желудочно-кишечным трактом, то самой эффективной профилактикой станет своевременное обследование. Наиболее оптимальна в этом плане капсульная эндоскопия. С ее помощью будет осмотрен не только толстый, но и тонкий кишечник, пищевод, желудок.

Также лучшей профилактикой станет заблаговременное лечение любого существующего заболевания.