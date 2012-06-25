→ На что обратить внимание при покупке детского питания

О качестве продукта может рассказать несколько источников. Лечащий детский врач обычно обладает самой исчерпывающей информацией и может дать квалифицированный совет. О любой популярной марке можно прочесть много фактов на форумах интернета. Пользователи делятся малейшими деталями. Подробный состав и прочие особенности можно прочесть на коробке.

Что следует смотреть на этикетке детского питания

Первое, на что необходимо обратить внимание, это конечно дата производства и срок годности. Тут же на детском питании всегда пишут возрастные рекомендации. Растворимый порошок для грудного малыша всегда отличается от продукта для более взрослых детей.

Стоит отдельно сказать о производителе. Продукция под логотипом одного и того же бренда может паковаться на разных заводах. Качество питательной смеси напрямую зависит от оснащения фабрики и добросовестности ее персонала. Потому помимо имени заказчика не помешает почитать и об исполнителе.

Наиболее сложной для восприятия является перечень компонентов. Подавляющее большинство покупателей не являются специалистами фармацевтики или диетологии. Старые бренды обычно используют давно проверенные рецепты, мнение о них уже сложилось у нескольких поколений родителей и врачей. Сложнее, если на полках магазина появилась новая марка.

В этом случае не плохо бы показать упаковку детского питания участковому врачу. Только он сможет высказать квалифицированное мнение. Что там может оказаться не так? В первую очередь речь идет о консервантах и прочих синтетических добавках. Некоторые виды товара не содержат все нужные компоненты в достаточном количестве. Для детей склонных к аллергии обилие некоторых веществ, напротив, вредно.

Где купить детское питание для грудного малыша

Считается, что лучшим местом для покупки является специализированный магазин, в том числе и интернет-магазин, к примеру Vdn.org.ua. Действительно, там гораздо лучший выбор на любой случай. Но стоит сказать пару слов в защиту обычного супермаркета на городской улице. Там также продают хорошие смеси. Никто не рискнет торговать товаром для карапузов от неизвестного производителя. Как показывает практика, там также хорошая продукция.

Специализированный же магазин будет полезен в каких-то особых ситуациях. К примеру, если у ребенка аллергия, то маме придется идти именно туда. Также там можно найти средства от вспучивания, запора и расстройства пищеварения. Некоторым малышам необходимо повышать иммунитет, и тогда можно либо покупать специальные сиропы, либо детское питание с повышенным содержанием витаминов.