→ Лечение климактерических расстройств

Период климакса может болезненно сказаться на состоянии женского здоровья. С такой проблемой как климакс лечение необходимо доверить специалистам с соответствующей квалификацией, которые в своей практике не раз сталкивались с подобной проблемой. Ряд процедур могут облегчить переход и не допустить развития негативных последствий.

К чему приводит отсутствие лечения?

Период возможного возникновения предпосылок климакса составляет 45-50 лет. В это время женский организм претерпевает различные изменения. Одним из процессов является снижение гормонального фона. Яичники перестают вырабатывать женские гормоны на стандартном уровне.

Как следствие наблюдается сбой в менструальном цикле. Это вызывает не только эмоционально нестабильное состояние, но и различные отклонения.

Перечень возможных осложнений протекающего климакса:

приливы;

мигрень;

сосудистые спазмы;

гипертония;

повышение аппетита;

нервозное состояние;

депрессия;

усталость;

ощущение холода;

нарушение работы желез.

Снижается качество жизни женщины, что отражается на ее реализации в быту. Она испытывает недомогание, которое приводит к снижению психической сопротивляемости. Раздражительность и вспыльчивость может проявиться на любом этапе протекания патологического развития климакса.

Методы помощи

Медицинская практика богата различными техниками помощи при климаксе. Облегчить состояние женщины в переходный период поможет терапия препаратами. Одна из таких методик — гармоно-заместительный метод (ЗГТ). Он заключается в введении инъекций с гормонами в определенные промежутки времени. Этот шаг позволит снизить вероятность развития патологий половых органов и желез.

Применение синтетических стероидов аналогично ЗГТ. Включая эстрогенные, андрогенные и прогестогенные компоненты они устраняют симптомы: сухость влагалища, приливы, снижают риск рака молочной железы.

В комплекс медикаментов могут быть внесены витамины группы Е, антидепрессанты. Эти компоненты поддерживают все системы организма, благотворно сказываясь на состоянии половой системы.

Фито средства

Если синтетические препараты не могут быть внесены, фотосредства позволят решить проблему. Все препараты этого типа относятся к фитоэстрогенам. Активные вещества растений оказывают эстрогеноподобный эффект. Такие компоненты содержат соя, красный клевер и примула вечерняя. Из примулы выдавливают масло, которое входит в состав препаратов.

Еще одним эффективным средством является цимицифуга. Экстракт из растения имеет антиспазмалгонное воздействие, снимает мышечное напряжение. Активные компоненты благотворно влияют на состояние яичников. Из него приготовляют препарат «Симидону». Он направлен на ликвидацию негативных эффектов и последствий климакса. Для назначения требует тщательной гормональной проверки. Порядок принятия препарата назначается индивидуально.