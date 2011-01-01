→ Мази от стоматита и других заболеваний ротовой полости

Воспаление слизистого эпителия вызывает сложное заболевание стоматит. Поскольку эпителий обеспечивает иммунный ответ на внешние раздражители, снижение его активности делает организм беззащитным. Стоматиту подвержены люди различных возрастов. Какими средствами пользоваться при этом диагнозе рассмотрим подробнее здесь.

Как выглядит стоматит

Существует 6 разновидностей стоматита. Каждый сопряжен со своей симптоматикой. Заболевание создает дискомфорт, образовывая язвы или раневые поверхности. При попадании в эти области кислого, горячего или холодного человек испытывает неприятные ощущения. Поражения слизистой являются входными воротами грибковых и инфекционных заболеваний.

Какого бы типа ни был стоматит, его легко узнать. На слизистой рта образовываются пятна, имеющие красную обводку. Внутри пятна ткань белесая, желтовато-серая либо ярко-алая. При касании чувствуется жжение.

На фоне протекающего заболевания наблюдается воспаление десен. Могут ощущаться жжение и легкие боли при нажатии. В общем состоянии организма наблюдается вялость, снижение жизненного тонуса и дисбактериоз.

Антисептики

При возникновении язвенных или воспаленных поверхностей их необходимо обработать антисептическими средствами. Препараты этой группы снижают болевые симптомы в области язвы, помогают иммунитету организма эффективно справляться с заболеванием. Мази антисептики этой группы — Камистад и Инстиллагель.

Противовирусные мази

Обеззараживающим воздействием обладают:

Ацикловир;

Оксолиновая мазь;

Нистатин;

Метилурацил;

Холисал;

Солкосерил;

Метрогил дента;

Камистад;

Виру-Меру-Серол;

мазь Теброфеновая.

В свое составе мази имеют антибиотические компоненты, позволяющие устранить возбудителя стоматита.

Средства для быстрого заживления

Быстрому заживлению слизистой способствуют Олазоль и Солкосерил. В комплексе с дополнительными процедурами они помогают слизистой восстановится. Олазоль соединяет в своем составе антибактериальный и анестезирующий эффект. Стимулирует быструю регенерацию тканей.Солкосерил — пастообразный крем способствует заживлению слизистых и имеет антигипоксическое действие.

Любой препарат на раневую область наносят ватным тампоном или палочкой. Аккуратно растирая мазь, стараться не травмировать ткани дополнительно. В среднем применение мазей требует 3-4 разового нанесения после пищи. Во время лечения стараться воздержаться от кислого, сладкого и горячего. Это поможет снизить нагрузку на ткани полости рта.