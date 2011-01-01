→ Медицинская одежда для хирургического персонала

Интернет-магазин Profforma предлагает богатый выбор текстиля, в который входит медицинская одежда. Модели имеют удобный универсальный крой. Весь товар шьется из тканей, соответствующих требованиям стандартов качества и гигиеничности.

Ткани

Вся предлагаемая продукция шьется из неалергенных тканей. В перечень вошли типы материалов, соответствующие стандартам пошива медицинской одежды.

За основу выбраны материалы:

бязь;

сорочечная;

плательная;

рубашечная;

хлопок;

сатин;

ситец;

саржа.

Все материалы на натуральной основе, качественно пропускают воздух и отводят влагу. Вкрапление полиэстера не более 65% позволяет ткани не мяться. Легко разглаживаться после стирки.

Материалы качественно сохраняют внешний вид. Легко отстирываются от загрязнений. Они хорошо прокрашены и придают фигуре презентабельности. Благодаря свойствам натуральных тканей, тело будет ощущать комфорт. Она не создает дополнительную нагрузку при ношении, что сказывается благотворно во время долгих смен.

Качество пошива

В каталоге интернет-магазина предложены модели, разработанные на основе богатого опыта создания аналогичной одежды. Свободный крой позволяет телу чувствовать себя свободно, не сковывает движения. Приталенные линии боков придают грациозности фигуре.

Ассортимент включает сезонные варианты, имеющие различную длину рукава. Отделка выгодно подчеркивает достоинства моделей. Универсальный крой позволяет всем размерам одного модельного ряда выглядеть гармонично. Застежки не будут задеваться в процессе работы, плоские пуговицы глубоко припасажены.

Внешний вид формы рассчитан выглядеть красиво и стильно даже при длительном ношении. Несмотря на приглушенную цветовую гамму натуральных тканей, общий облик создает привлекательный образ.

Универсальные модели

Учитывая опыт многолетней мировой практики пошива медицинской одежды, наши поставщики разработали ряд универсальных моделей. Все они отвечают задачам удобства, красоты и универсальности. Женские и мужские модели смотрятся однородно.

Швы и мелкие детали проработаны аккуратно. Даже при сильном натяжении одежда не будет давать разрывов. Сами швы не давят и не натирают кожу. Ассортимент рассчитан на весь персонал поликлиник или частных клиник от врачей и хирургов, до младшего медперсонала.

Модельный ряд предлагаемого ассортимента составляет:

пиджаки;

рубашки;

куртки;

комплекты;

халаты нескольких типов;

платья;

брюки;

жилетки;

банданы.

Модели выполнены в нескольких цветовых решениях. Часть одежды имеют декор в виде полос. Модели оснащены карманами, удобными застежками. В пояса брюк вставлена резинка, что повышает комфорт ношения.