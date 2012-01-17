→ Особенности медицинской мебели

Медицинская мебель – это необходимое условие качественного медицинского обслуживания. Важность этой составляющей так очевидна, что медицинские учреждения предпочитают продукцию известных брендов, полагая, что это характеризует заведение наравне с другими факторами. На сайте https://med-mm.com представлена продукция от лучших производителей.

Назначение медицинской мебели

В кабинетах лечащих врачей оснащение иногда влияет на планировку помещения, а не наоборот. К примеру, для стоматологического кресла должны быть определенные условия, также как для операционной комнаты или массажного зала. Медицинская мебель представлена различными видами. Это кресла, кушетки, шкафы, массажные столы, оснащение для операционных, полки для лабораторий. Часто, речь идет о массивных изделиях, гораздо крупнее бытовой продукции для дома.

Именно правильно подобранная мебель в клинике производит положительное впечатление на посетителя, это важный фактор коммерческого успеха частной больницы по привлечению новых клиентов. И все же главное при выборе, это функциональность и соответствие тенденциям современной медицины.

Каждое кресло должно максимально эргономично соответствовать формам пациента и принимать наиболее удобное положение. Мебель должна соответствовать профилю медицинского учреждения, при производстве обязательно использование экологически безопасных материалов, которые к тому же будут устойчивы к влиянию моющих веществ и дезинфекции.

Чем представлен ассортимент

Любой медицинский кабинет, а тем более операционная комната, нуждаются в специальной мебели. Кресло разрабатывается не только с учетом специфики направления, но также с ориентацией на вид процедуры и медицинской технологии.

Гинекологическое кресло (его также называют урологическим) оснащено двумя подпорками для ног и основой, которая обязательно регулируется по высоте;

Стоматологическое кресло имеет удобные подлокотники, пластично меняет положение головы и помогает зафиксировать корпус пациента;

Кресло донора обеспечивает максимальный комфорт. Тут не столько важна фиксация какого-то положения тела, как удобство пациента;

Косметологическое кресло также относится к категории медицинской мебели. Этот вид разнится по принципу вида косметологической услуги.

Тут приведена лишь малая выборка, касающаяся кресел. Не меньшее многообразие можно наблюдать в каталогах шкафов, кушеток, каталок, столов и приспособлений. В последнее время особым спросом пользуются изделия с электроприводом.