→ Какое добровольное медицинское страхование выбрать?

Для тех, кому надоело выстаивать бесконечные очереди в государственных медицинских учреждениях, слушать недовольный тон персонала и сомневаться в точности диагностики, да и лечения тоже, существует намного более привлекательная альтернатива. На смену обязательному медицинскому страхованию приходит страхование добровольное. Способное сделать процесс «боления» менее хлопотным и не столь внезапным, как это уже стало привычным для нас. Внезапные проблемы всегда больно бьют по карману, и устранить эту неприятную тенденцию - задача номер один для каждого.

На деле добровольное медицинское страхование (ДМС) означает сэкономить деньги сегодня, отложить на время, отдав на хранение страховой компании, и взять их именно тогда, когда они нужны больше всего. Страховой бизнес сегодня предлагает множество разных программ ДМС. Например, компания PZU предлагает специальный полис ДМС от ДТП для владельцев автотранспорта. Подробности можно найти на сайте компании https://www.pzu.com.ua/. Но сегодня мы поговорим о том, чем отличаются между собой 2 основные вида ДМС в Украине, да и не только об этом.

Гарантии ДМС

Итак, пришло время рассказать, в каких случаях счастливый обладатель полиса ДМС может рассчитывать на содействие СК и помощь медицины соответственно.

Наиболее оптимальный перечень медицинских услуг включает в себя:

скорую помощь с госпитализацией и медикаментальное лечение;

вызов врача на дом, консультацию на месте и первичную диагностику;

полную лабораторно-исследовательскую диагностику, стационарное лечение, сопровождение болезни;

услуги стоматолога, включая хирургические манипуляции и протезирование.

Можно ещё добавить в договор дополнительные фишки вроде прививок, терапий или массажей. Максимальный перечень возможностей ДМС очень даже впечатляет.

Корпоративное или индивидуальное

Когда говорят о полисе ДМС, обычно имеют в виду именно корпоративное страхование. Почему так? Всё очень просто. ДМС на работе всегда обходится дешевле для страхователя, чем покупка полиса в индивидуальном порядке. Кроме того, корпоративный полис проще и быстрее оформить. Нужно только заявление и дело в шляпе.

Индивидуальное ДМС обойдётся дороже корпоративного, это факт. Разница порой составляет от 30 до 100%. Главной причиной здесь является необходимость перестраховаться для СК. Ведь при страховании целого коллектива предприятия под одним договором страховая компания берёт под своё крыло как здоровых клиентов, так и тех, кто уже находится в зоне риска. В то время как на индивидуальное ДМС обычно решаются уже заведомо проблемные для СК клиенты.