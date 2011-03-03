→ Что может правильно подобранная диета врачом диетологом

Диет Центр доктора Бровко поможет избавиться от лишних килограммов без негативных ощущений. Обращаясь к специалистам, клиент получает индивидуально расписанный рацион. Предлагаемые блюда не менее вкусные, чем привычный набор блюд. Результат гарантирован 15 летней практикой.

Диета — это вкусно!

Обратившись в диетический центр доктора Бровко, вы полностью измените отношение к диете. Дмитрием Александровичем разработана система питания, при которой клиент уменьшает вес, не испытывая голода. Избавится от лишних килограммов без лишений и негативных эмоций — реальность, доступная каждому.

Уникальная авторская методика разработана на основе 15 летних исследований в области диетологии. Вы получаете индивидуально расписанный рацион, в котором присутствуют необходимый набор жиров, белков, углеводов.

Прохождение курса по методу доктора Бровко это:

отличное самочувствие;

возвращение жизненного тонуса;

ощущение легкости после еды;

видимые и ощутимые результаты;

восстановленный баланс здоровья;

достижение долгожданной цели.

В чем секрет уникального метода? Все просто! Ваш организм сам избавляется от ненужного балласта. Поскольку каждый орган в вашем теле получает необходимое питание, запасы «на черный день» становятся не нужны.

Курс состоит из нескольких этапов: подготовка организма, избавление от излишков, закрепление результата. Проходить которые вам помогут специалисты. Клиент постоянно получает информационную помощь и поддержку со стороны персонала центра.

Достоинства клиники

Помимо получения диеты клиенту предоставляется подробная информация об происходящих с ним изменениях. Это позволяет адаптироваться к новым ощущениям. Каждому клиенту уделяется индивидуальное внимание. Перечень продуктов состоит из доступного в любом супермаркете ассортимента.

Помимо диетологической помощи оказывается психологическая поддержка. Постоянно получая консультации со стороны сотрудников центра, клиент получает достаточно мотивации для прохождения всех этапов. Конечный результат закрепляется, клиенту помогают перейти на привычный рацион.

Главное достижение прохождения диеты в DietCentr то, что вы сами не захотите есть нездоровую пищу. Попробовав раз предложенную систему питания, вы приучитесь к вкусным и здоровым блюдам.

Вернуть красоту и здоровье легко. Достаточно сделать один звонок. Оставьте свои координаты, и мы перезвоним вам через 30 секунд.