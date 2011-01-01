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→ Профилактика проблем гипогалактии

У женщин находящихся в репродуктивном отрезке возраста, может возникнуть патология недостаточной выработки грудного молока. Более подробно про гипогалактию можно найти на сайте https://liktravy.ua/useful/articles/pro-problemu-hipohalaktiyi, так же и  другие проблемы кормящих женщин.

Недостаточное питание остро отражается на развитии новорожденного уже с первых минут его жизни.

Существует несколько основных факторов приводящих к гипогалактии:

  • Задержка в прикладывании малыша к груди;
  • Отказ от вскармливания естественным образом и переход на искусственное питание;
  • Инфекционные заболевания грудных желез;
  • Кормление по часам (что совершенно не правильно, кормить следует по крику младенца);

В целях предупреждения гипогалактии, подносить младенца к матери надо сразу после проведения родов.

Симптомы гипогалактии в репродуктивном возрасте

Чтобы наступило рефлекторное насыщение младенца, кормить его следует сразу после криков. Если ждать определенное время кормление, то у младенца может неправильно выработаться определенный рефлекс физиологический связанный с чувством голода.

Одними из часто распространенных симптомов при возникновении проблемы недостаточной выработки молока грудного можно назвать:

  • Негативные эмоции в окружающей среде, стрессы, ссоры среди домашнего окружения. Нервное истощение приводит к возникновению гипогалактии и недостаточному насыщению ребенка;
  • Неправильный режим молодой мамы (в этот период необходимо подстраиваться под режим поведения младенца);
  • Собственное нежелание женщины кормить грудью;

В большинстве случаев полноценное питание, правильный режим дня и отсутствие негативных моментов в домашней обстановке, являются залогом продуктивной выработке грудного молока.

Методы решения проблемы

Уже при первых проявлениях гипогалактии необходимо выработать комплексное решение проблемы. Это необходимо сделать при помощи советов и консультаций врача ведущего беременность и детского доктора наблюдающего за развитием новорожденного.

Основой профилактики и лечения данного заболевания являются здоровый образ жизни, правильно подобранный рацион с увеличенным использованием кисломолочных продуктов, правильное приложение к груди.

В случае возникновения длительных стрессовых ситуаций следует получить профессиональную помощь психолога. В сложных случаях проявления гипогалактии требуется проведения тщательного медицинского осмотра и комплексного лечения.

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Автор: admin, Сегодня, 14:15

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