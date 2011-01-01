→ Профилактика проблем гипогалактии

У женщин находящихся в репродуктивном отрезке возраста, может возникнуть патология недостаточной выработки грудного молока. Более подробно про гипогалактию можно найти на сайте https://liktravy.ua/useful/articles/pro-problemu-hipohalaktiyi, так же и другие проблемы кормящих женщин.
Недостаточное питание остро отражается на развитии новорожденного уже с первых минут его жизни.
Существует несколько основных факторов приводящих к гипогалактии:
- Задержка в прикладывании малыша к груди;
- Отказ от вскармливания естественным образом и переход на искусственное питание;
- Инфекционные заболевания грудных желез;
- Кормление по часам (что совершенно не правильно, кормить следует по крику младенца);
В целях предупреждения гипогалактии, подносить младенца к матери надо сразу после проведения родов.
Симптомы гипогалактии в репродуктивном возрасте
Чтобы наступило рефлекторное насыщение младенца, кормить его следует сразу после криков. Если ждать определенное время кормление, то у младенца может неправильно выработаться определенный рефлекс физиологический связанный с чувством голода.
Одними из часто распространенных симптомов при возникновении проблемы недостаточной выработки молока грудного можно назвать:
- Негативные эмоции в окружающей среде, стрессы, ссоры среди домашнего окружения. Нервное истощение приводит к возникновению гипогалактии и недостаточному насыщению ребенка;
- Неправильный режим молодой мамы (в этот период необходимо подстраиваться под режим поведения младенца);
- Собственное нежелание женщины кормить грудью;
В большинстве случаев полноценное питание, правильный режим дня и отсутствие негативных моментов в домашней обстановке, являются залогом продуктивной выработке грудного молока.
Методы решения проблемы
Уже при первых проявлениях гипогалактии необходимо выработать комплексное решение проблемы. Это необходимо сделать при помощи советов и консультаций врача ведущего беременность и детского доктора наблюдающего за развитием новорожденного.
Основой профилактики и лечения данного заболевания являются здоровый образ жизни, правильно подобранный рацион с увеличенным использованием кисломолочных продуктов, правильное приложение к груди.
В случае возникновения длительных стрессовых ситуаций следует получить профессиональную помощь психолога. В сложных случаях проявления гипогалактии требуется проведения тщательного медицинского осмотра и комплексного лечения.