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→ Почему болит стопа? Причины, методы лечение

Боли в стопах ног причиняют не только беспокойство, но и снижают качество жизни. Испытывая дискомфорт, человек частично или полностью теряет возможность двигаться. Причины этого недуга самые разные. Лечение и диагностику хронических болей в стопе оказывают специалисты клиники академика Лоскутова. Ознакомиться с правилами приема и стоимостью можно на сайте https://medinua.com.

Боль в стопе — тревожный сигнал

Каждодневно ноги принимают на себя колоссальную нагрузку. На состояние стоп влияет возраст, особенности походки и качество обуви. Развитие мышечной и костной системы зависит от питания, активности жизни и генетической заданности. Вся эта совокупность вариантов приводит к развитию заболеваний, провоцирующих боли.

На проявления хронических болей влияют:

  • травмы;
  • аномальное развитие костно-мышечного аппарата;
  • чрезмерные нагрузки;
  • неудобная твердая подошва;
  • состояние сосудистой и нервной системы;
  • начало патологических процессов;
  • злоупотребление сильными препаратами типа антибиотики.

Боли могут проявляться у любых возрастных групп. На этот показатель оказывают влияние социальные условия жизни человека, качество его питания. Определить точную причину хронических болей может только опытный специалист. Поскольку важно узнать источник проблемы.

Как действовать при болях?

Первыми помощниками при болях в стопах становятся расслабляющие ванночки с солью и массаж. Обратившись в ортопедический массажный салон, вы получите профессиональную помощь.

Провести процедуры можно и в домашних условиях. Для этого вам понадобится посторонняя поддержка, чтобы качественно помассировать стопы. Однако эти методы хороши, если боли возникали из-за усталости мышечной системы.

Проведите диагностику на характер боли самостоятельно:

  • нарастающий характер;
  • отечность стоп в течение 0,5-1 часа;
  • ограничение движения стопы;
  • пик невыносимой боли при нагрузках.

Все эти признаки сигнализируют о необходимости обратиться к специалисту. Они подтверждают наличие травмы, которая может усугубиться. Прибегать к врачебной помощи стоит даже в том случае, когда для снятия болей уже понадобились лекарственные средства: мази, примочки и т.д.

К какому специалисту записываться на прием?

Решить проблему с хроническими болями стоп поможет травматолог-ортопед. Он даст направление на группу анализов.

В число необходимых процедур входит:

  • осмотр стоп специалистом;
  • рентген;
  • анализы крови и мочи.

По полученным данным доктор составляет точную картину причин заболевания. Разрабатывается индивидуальная программа лечения. Проходя через каждый этап пациенту может понадобиться повторное прохождения анализов. Это связано с коррекцией направления лечения.

Лечение и диагностика хронических болей со 100% результатом

Специалисты клиники академика Лоскутова окажут консультационную и врачебную помощь при хронических болях. Осмотр и проведение процедур происходит на стационаре клиники. Обратившемуся человеку гарантировано чуткость и анонимность. В ходе обследования пациента информируют обо всех возможных причинах. Курс лечения назначается исходя из картины заболевания и возможностей клиента.

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Автор: admin, 15 марта 2018

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