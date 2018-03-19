→ Как повысить результативность СМС рассылки в медбизнесе

Сегодня в Украине только услугами мобильного оператора Vodafone пользуется почти 21 миллион человек. Когда в продаже появились первые мобильные телефоны, их создатели даже представить не могли, что всего через четверть века обычная звонилка превратится в портативный медиа-центр, с помощью которого можно не только общаться голосом и переписываться, но и развлекаться, играя в игры, смотреть видео, читать новости и просматривать сайты. Мобильный телефон породил настоящую культуру, дал старт новому образу жизни.

В далёком 1991 году родилась идея обмена текстовыми сообщениями с помощью мобильных телефонов. Компаниям, выпускавшим аппараты сотовой связи, идея пришлась по душе, и очень скоро состоялся первый сеанс связи по переписке. В те времена активные люди, желавшие быть всегда на связи, пользовались другим девайсом – пейджером. Чтобы передать сообщение абоненту, нужно было позвонить оператору и продиктовать номер получателя и текст сообщения. Конечно, ни о какой конфиденциальности речи и быть не могло. Поэтому новые мобильники, синтезировавшие функцию голосового вызова и отправки текстовых сообщений, сразу всем пришлись по вкусу.

В наше время в мире отправляются сотни миллиардов СМС в год. СМС давно перестали быть средством личной переписки. Маркетологи и рекламисты не могли обойти вниманием столь удачный инструмент доставки сообщений прямо в карман абонента. Не обошла данная технологическая маркетинговая новинка и медицинский бизнес. Если отправить запрос «СМС рассылка Украина», можно получить десятки предложений от специализированных агрегаторов и рекламных агентств, оказывающих всестороннюю помощь в организации рассылок любого масштаба – от нескольких сотен до нескольких миллионов отправлений.

На какую конверсию может рассчитывать рекламодатель?

Результативность СМС рассылки зависит от множества факторов:

Качественная база номеров;

Определение целевой группы и таргетинг;

Качество текста;

Ценность предложения;

Частота рассылки;

Использование персонализации.

Пренебрежение выработанными правилами составления текста и отправки сообщений может свести результат к нулю. Если же повезёт, и сообщение попадёт в цель, конверсия может достигать и 5-10%.

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