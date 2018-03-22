→ Купить подушку позиционера для сна новорожденного или подушку для младенцев Mimos?

Можно долго и бесполезно рассуждать о том, что раньше человечество в принципе не использовало детские ортопедические подушки для новорожденных и позиционеры сна – наши бабушки и прабабушки даже представить себе не могли, что такие изделия возможны. И, тем не менее, это не помешало многим поколениям людей вырасти здоровыми – а это значит, что в продукции подобного рода нет острой необходимости.

Но с другой стороны можно привести справедливый аргумент, что если люди в прошлом не были знакомы с каким-либо изобретением, то это совершенно не значит, что оно не нужно. Ведь мы не стираем вручную бельё, отказываясь от стиральной машинки, лишь на том основании, что наши прабабушки вообще делали это в речке. Прогресс не стоит на месте – благодаря ему мы получаем ежегодно огромное количество изобретений, которые делают нашу жизнь более лёгкой и комфортной. Именно к числу подобных новинок можно отнести и позиционеры для сна для новорожденных младенцев.

Крайне важно, чтобы буквально с первых дней жизни младенца все родители новорожденных малышей уделили серьёзное внимание организации безопасной зоны сна новорожденного для уменьшения риска синдрома внезапной детской смерти и других причин, которые вызывают смерть младенцев во сне. На сайте mimos.com.ua вы сможете ознакомиться с рекомендацией относительно организации безопасной зоны сна для младенцев, которые опубликовал Национальный институт здоровья детей и развития человека США им.Юнис Кеннеди Шрайвера. Это учреждение входит в структуру Департамента здравоохранения и социальных служб США. Смысл данной рекомендации в том, что для того, чтобы уменьшить риск синдрома внезапной детской смерти у малышей младше одного года, обязательно укладывать новорожденных младенцев на спину на ровный матрас, при этом в кроватке не должно быть абсолютно никаких посторонних предметов.

Многочисленные исследования показали, что укладывание новорожденных на спину позволяет снизить опасность возникновения синдрома внезапной детской смерти. Вследствие этого и того, что новорожденные детишки большое количество времени проводят в одном и том же положении на спине, увеличивается давление на кости черепа — это приводит к деформации формы головы у новорожденных детей. Вы можете больше узнать о причине возникновения деформация черепа у младенцев на сайте Mimos.com.ua.

Как детские специалисты, так наши бабушки и дедушки говорят о том, что именно здоровый сон, а также правильное положение малыша в то время, когда он спит, оказывают серьёзное влияние на следующее:

Форму черепа ребенка;

Развитие мышц шеи и плеч и общего двигательного аппарата младенца;

Психоэмоциональный фон и осанку малыша;

Следовательно, в связи с необходимостью организации безопасной зоны сна новорожденного, главным определяющим принципом при организации безопасной зоны сна для новорожденных детишек, является возраст младенца и состояние его здоровья. Возраст младенца предоставляет собой важный показатель в связи со следующими причинами:

Новорожденные детишки сильно подвержены риску синдрома внезапной детской смерти и других причин, которые вызывают смерть младенцев во сне, что мало вероятно у детей старше 1 год; У новорожденных малышей повышена опасность появления деформации черепа, потому что, после родов кости черепа очень мягкие; Сразу после родов необходимо создать для новорожденного условия, максимально приближенные к внутриутробным.

Детская подушка Mimos

Детская подушка Mimos было специально разработано для предотвращения и исправления деформации формы головы у детей до 1 года. Поэтому, подушка для младенца Mimos сделана из материала с трёхмерной полиэстеровой структурой, благодаря чему уменьшается давление на голову ребёнка — это даёт возможность черепу правильно расти и развиваться, принимая нормальную форму овала.

Конструкция подушки для новорожденного младенца Mimos продумана с учётом того, чтобы обеспечить, как профилактику возникновения деформации формы черепа у младенцев, так и её коррекцию. Изделие прошло испытания в сертифицированной лаборатории США – их результаты говорят о том, что вероятность возвратного вдыхания ребёнком углекислого газа полностью исключена. Подушка для новорожденных малышей Mimos также получило в Германии сертификат TUV, который подтверждает отсутствие возможности асфиксии и удушья.

Таким образом, ортопедическая подушка Mimos безопасна в использовании в кроватке новорожденных детишек, потому что она не предоставляет риска возникновения синдрома внезапной детской смерти.

Более того, детская подушка Mimos полностью соответствует европейскому стандарту безопасности EN71, который содержит требования к игрушкам для новорожденных и детей до 3 лет.

Детская подушка Mimos имеет маркировку CE. Это своего рода торговый паспорт на европейском рынке. Это декларация производителя, которая показывает, что продукт соответствует новым требованиям стран Европейского Союза (ЕС) и гармонизированным стандартам ЕС. Маркировка CE указывает на то, что изделие является безопасным для здоровья и окружающей среды. Она позволяет производителю свободно продавать на 30 странах Европейской экономической зоны (EEA).

Кроме перечисленных факторов, определяя, какая подушка лучше для ребёнка, следует взять во внимание ряд характеристик, которые отсутствуют у других подушек для детей.

Обратите внимание на характеристики, которыми обладают детские подушки Mimos:

Детская ортопедическая подушка Mimos предоставляет собой класс й медицинского изделия, что подтверждается европейским сертификатом, выданным аккредитованными органами Евросоюза (European Authority. Medical Class 1 Approved Baby Pillow. CE Certification Class 1 Medical Device – European Authority Approved). Детская подушка Mimos обладает Европейским сертификатом качества СЕ, а также декларацией соответствия директиве 93/42/EEC и директиве 47/2007/EC, которые регламентируют выпуск медицинских изделий (приложение VII). Конструктивное свойство подушки для новорожденных Mimos, исключает возможность удушья, она полностью безопасна для младенцев, что подтверждается сертификатом TUV Rhineland. 94% объёма подушки для грудника Mimos, состоит из воздуха – этот факт говорит о высокой степени воздухопроницаемости, что гарантирует новорожденному младенцу спокойный сон без опасности асфиксии или удушья. Согласно результатам, клинических исследований, которые проводились в Швеции, ортопедические подушки для младенцев Mimos представляют собой уникальное средство, которое предполагает не только профилактику, но и лечение деформации черепа у грудных малышей. Для получения эффективных результатов во время использования подушки для младенцев Mimos, производитель разработал инструкцию по ее пользованию – вы можете ознакомиться с ней здесь. Детская подушка Mimos успешно используется в процессе лечения кривошеи у новорожденных детей.

Подушки-позиционеры для сна для новорожденных

В последнее время на рынке нашей стране появилось множество подушек позиционеров для сна новорожденных от различных брендов. Некоторые из производителей утверждают, что их продукция является отличным средством для следующих целей:

Организации безопасной зоны сна младенцев; Лечения и профилактики синдрома плоской головы; Лечения и профилактики врождённой и приобретённой мышечной кривошеи у младенцев;

Можно было бы смело покупать для своего малыша такую подушку, если бы не одна маленькая неувязка - администрация FDA, которая регламентирует выпуск медицинской продукции в США, не разрешает классифицировать подушки-позиционеры как медицинскую продукцию.

Дело в том, что в 2010 году после появления информации об опасности удушения вследствие использования подушек-позиционеров администрация FDA выдвинула требование к производителям представить результаты исследований, которые бы подтвердили безопасность их изделий. Указанные результаты не были представлены, и производителям было поставлено условие - прекратить продажу этой категории продукции в качестве медицинского изделия для новорожденных детишек. Более того, обращение администрации FDA (США) от 03.10.2017г. звучит так: «Не используйте позиционеры сна для новорожденных из-за риска удушья».

На самом деле, подушки-позиционеры сна для новорожденных не отвечают требованиям к подушкам для новорожденных, которые указаны выше. Следует отдавать себе отчёт в следующем:

Производители продуктов, которые имеют медицинское значение, должны предоставить документальное доказательство что их продукт лечит, предотвращает, уменьшает заболевание (болезненное состояние). Производители продуктов, которые имеют медицинское значение должны получить сертификат соответствия, который гарантирует его качество и безопасность, а также подтверждает, что материалы и технологии, используемые для изготовления, соответствуют всем нормам и требованиям; Продукты, которые рекламируются как медицинские изделия, должны предварительно пройти полный комплекс клинических исследований, результаты которых дают такое право.

Теперь перейдём к сути – некоторые производители подушки-позиционеров для сна для младенца

утверждают, что их продукты предназначена для детей до 6 месяцев. Поскольку, у новорожденных детей есть риск синдрома внезапной детской смерти до года, следует считать, что подушки-позиционеры для сна для новорожденных предоставляют собой риск синдрома внезапной детской смерти.

Кроме того, нет причин говорить о каких-либо возможностях, которые касаются профилактики и лечения синдрома плоской головы. Возможно, некоторые педиатры в нашей стране действительно рекомендуют купить подушки-позиционеры для сна для новорожденных для предотвращения и лечения кривошеи и деформаций черепа. В таком случае мы можем лишь задаться вопросом о том, кто именно вводит родителей в заблуждение – педиатры или производители?

Выводы

Ознакомившись с приведённой выше информацией, мы можем сделать чёткий и недвусмысленный вывод, что в полной мере всем существующим требованиям относительно подушек для новорожденных младенцев отвечает лишь подушка Mimos.

Подушки-позиционеры для сна для новорожденных не могут рассматриваться как медицинская продукция – этот факт, а также анализ свойств и характеристик даёт основания утверждать, что их использование для новорожденных детей, является не только неэффективным, но и крайне опасным.

Поскольку, гнёздышка-кокона для новорожденного сделаны из пены памяти, у которой основным свойством является способность принимать форму тела под воздействием его массы и температуры. Таким образом, позиционеры для сна новорожденного младенца, которые изготовлены из пены с эффектом памяти принимает и сохраняет форму головы вне зависимости, является формой головы ребенка нормальной или ненормальной.

Заботливые родители стремятся дать своему малышу всё самое лучшее – в этом нет никакого сомнения. Однако отсутствие соответствующего образования, а также исчерпывающей правдивой информации относительно продукции для новорожденных может сыграть крайне опасную шутку.

Многие производители подушки-позиционеры для сна для младенцев утверждают, что их изделия полезны и безопасны, предлагая покупателям большое количество лжи и утверждений, что не соответствует действительности.

Тот факт, что подушки-позиционеры для сна для новорожденных, которые сделаны из пены памяти эффективны для лечения деформаций черепа у младенцев, нельзя расценивать иначе, как лицемерие и расчёт на то, что мир состоит из легковерных глупцов.

Всё это следует учитывать, выбирая для своего малыша тот или иной товар. Избежать ошибки поможет лишь верные знания, а также использование рекомендаций от компетентных, заслуживающих доверия, медицинских и государственных органов.

Источник - Mimos.com.ua.