→ Дженерик Люцисовел активно борется со всеми генотипами вируса гепатита С

В вопросе лечения вирусного гепатита С (ВГС) несколько лет назад был совершен самый настоящий переворот - на фармакологической орбите одни за другими стали появляться целые серии инновационных препаратов, которые демонстрируют отличные результаты.

Сначала были презентованы лекарства американского производства - в ходе клинических испытаний они продемонстрировали отличные результаты. Лечение с их использованием занимало от 12 до 24 недель - все зависит от генотипа вируса, состояния иммунной системы (ее отзывчивости), наличия других инфекционных заболеваний (случается, что это ВИЧ), степени вреда, который вирус успел нанести организму.

Специфика лечения ВГС американскими препаратами

Но стоимость такого лечения была и остается непозволительно высокой для большинства людей. Курс полноценной терапии могут себе позволить только жители высокоразвитых стран, где приняты специальные программы и действует страховая медицина. Или это очень состоятельные люди, которые могут себе позволить потратить на лечение несколько сот тысяч долларов США.Через год медицинской мировой общественности были предоставлены альтернативные препараты - дженерики. Их производство организовано в Индии и Бангладеш.

Египте и Китае - странах, где имеются все необходимые компоненты и есть дешевая рабочая сила. Люцисовел как раз и является представителем такого дженерического семейства. Препарат состоит из таких активных веществ, как Софосбувир (400 мг) и Велпатасвир (100 мг). Они активно подавляют репродуктивные способности вируса, не позволяя ему мутировать и проникать в кровоток.

Особенности действия ЛюцисовелаПриобрести Lucisovel недорого сейчас возможно через интернет- некоторые компанию организовали там работу специализированных сайтов. Этот дженерик известен большим процентов позитивных результатов терапии - до 99% больных получают полную победу над болезнью.

Препарат выпускается в таблетированном виде и подходит для лечения вируса всех шести известных на данный момент генотипов вируса гепатита С.Таблетка моментально всасывается в желудочно-кишечном тракте и активизирует процесс метаболизма в печени. Этот орган страдает от вируса в первую очередь, стараясь не допустить его проникновения в кровоток с последующим распространением по всему организму. Приобрести Люцисовел в Москве стоит и при диагнозе декоменсированный цирроз печени. В таком случае врачи дополнительно назначают прием еще и Рибавирина.

Дженерик подходит и для тех. кто уже имел негативный опыт лечения болезни с помощью интерфероновой терапии. Возможность приобрести Lucisovel недорого дарит им реальную надежду на более эффективный результат и шанс выйти победителем из этой схватки с коварным вирусом. У препарата есть противопоказания - они размещены в инструкции, с которой можно ознакомиться на специализированном сайте. Приобрести Люцисовел в Москве можно, сделав заказ по контактному телефону. Его доставка возможна к ближайшей станции метро, названной клиентом. Перед заказом следует проконсультироваться с лечащим врачом.

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