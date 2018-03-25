→ Влияние серебра на организм человека

Украшения из серебра изготавливают много тысяч лет во всем мире. Считается, что этот металл обладает особыми свойствами и способен влиять на здоровье человека.

Свойства серебряных изделий

Пользу серебра признают медицина, парапсихология и религия.

Серебро и медицина

Антисептические свойства металла по достоинству оценила традиционная медицина и стала изготавливать из него медицинские инструменты. В древности воины привязывали к ранам серебряные пластины. Обеззараженная с помощью серебра вода убивает микробы, омолаживает кровь, нормализует показатели гемоглобина. Если пить регулярно воду из серебряного кубка, укрепится иммунитет. Серебро убивает инфекции. Именно поэтому вода в серебряной посуде долго остается свежей. Не испортится и молоко, если в стакан бросить серебряную монету. Но у драгоценного металла есть и другие полезные свойства:

Оно улучшает зрение. Укрепляет сосуды и сердце. Помогает при изжоге и проблемах с ЖКТ.

Энергетические свойства

Ювелирные серебряные изделия оказывают успокаивающее действие. При наличии проблем со здоровьем украшения могут почернеть. Носить серебряные вещи полезно для здоровья. Они оказывают своему хозяину незаменимую помощь:

1) улучшают память;

2) борются с аллергией;

3) длинная серебряная цепочка помогает сердцу и легким;

4) короткая цепочка или колье влияют положительно на щитовидную железу;

5) при бесплодии стоит попробовать поносить часы и браслеты из серебра;

6) серебряные украшения оказывают положительное влияние при ожирении, истерии и частых мигренях.

Серебро и церковнослужители.

Серебряные изделия высоко ценятся религией. Многие вещи для церковного обихода сделаны из этого металла. На Крещение Господнее вода в проруби освещается серебряным крестом. Только после этого она становится святой и защищает от болезней и злых духов.

Модные подарки

Ни одна женщина не сможет представить себя без ювелирных украшений. Они подчеркивают ее красоту и индивидуальность, говорят о вкусе и стиле. Серебряные изделия сочетаются с любой одеждой, увеличивая женственность хозяйки. Браслеты, серьги и цепочки из серебра могут стать отличным подарком по любому поводу. Серебро дарят даже детям. Для того чтобы купить качественные ювелирные украшения в Киеве, не обязательно даже выходить из дома. Заказ на качественные ювелирные украшения в Киеве можно сделать, оформив заявку на сайте интернет-магазина www.silverland.com.ua. Курьер бесплатно доставит на дом именно то изделие, которое выбрал заказчик. К услугам клиентов профессиональные стилисты, готовые помочь советом в выборе украшений. Подход ко всем заказчикам индивидуальный. Если украшение не подойдет по размеру, его легко обменять или вернуть деньги за покупку.