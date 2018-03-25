Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Влияние серебра на организм человека

Украшения из серебра изготавливают много тысяч лет во всем мире. Считается, что этот металл обладает особыми свойствами и способен влиять на здоровье человека.

Свойства серебряных изделий

Пользу серебра признают медицина, парапсихология и религия.

  1. Серебро и медицина

Антисептические свойства металла по достоинству оценила традиционная медицина и стала изготавливать из него медицинские инструменты. В древности воины привязывали к ранам серебряные пластины. Обеззараженная с помощью серебра вода убивает микробы, омолаживает кровь, нормализует показатели гемоглобина. Если пить регулярно воду из серебряного кубка, укрепится иммунитет. Серебро убивает инфекции. Именно поэтому вода в серебряной посуде долго остается свежей. Не испортится и молоко, если в стакан бросить серебряную монету. Но у драгоценного металла есть и другие полезные свойства:

  1. Оно улучшает зрение.
  2. Укрепляет сосуды и сердце.
  3. Помогает при изжоге и проблемах с ЖКТ.
  1. Энергетические свойства

Ювелирные серебряные изделия оказывают успокаивающее действие. При наличии проблем со здоровьем украшения могут почернеть. Носить серебряные вещи полезно для здоровья.  Они оказывают своему хозяину незаменимую помощь:

1) улучшают память;

2) борются с аллергией;

3) длинная серебряная цепочка помогает сердцу и легким;

4) короткая цепочка или колье влияют положительно на щитовидную железу;

5) при бесплодии стоит попробовать поносить часы и браслеты из серебра;

6) серебряные украшения оказывают положительное влияние при ожирении, истерии и частых мигренях.

  1. Серебро и церковнослужители.

Серебряные изделия высоко ценятся религией. Многие вещи для церковного обихода сделаны из этого металла. На Крещение Господнее вода в проруби освещается серебряным крестом. Только после этого она становится святой и защищает от болезней и злых духов.

Модные подарки

 

Ни одна женщина не сможет представить себя без ювелирных украшений. Они подчеркивают ее красоту и индивидуальность, говорят о вкусе и стиле. Серебряные изделия сочетаются с любой одеждой, увеличивая женственность хозяйки. Браслеты, серьги и цепочки из серебра могут стать отличным подарком по любому поводу. Серебро дарят даже детям. Для того чтобы купить качественные ювелирные украшения в Киеве, не обязательно даже выходить из дома. Заказ на качественные ювелирные украшения в Киеве можно сделать, оформив заявку на сайте интернет-магазина www.silverland.com.ua. Курьер бесплатно доставит на дом именно то изделие, которое выбрал заказчик. К услугам клиентов профессиональные стилисты, готовые помочь советом в выборе украшений. Подход ко всем заказчикам индивидуальный. Если украшение не подойдет по размеру, его легко обменять или вернуть деньги за покупку.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 25 марта 2018

Новости медицины по теме:

  • Столовое серебро
  • Золото и серебро для здоровья
  • Ювелирные украшения в подарок женщине
  • Коралл на губах и серебро на кончиках пальцев. Шанель лето 2010
  • Белое золото - благородная бледность металла

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия