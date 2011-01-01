→ Применение брахитерапии в урологии

Брахитерапией называется вид лучевой терапии, воздействующей непосредственно на опухоль в предстательной железе. Злокачественное новообразование облучается максимально, не воздействуя на здоровые органы и ткани организма. Это современный метод высокой технологии не сложен по технике исполнения и потому получил признание в медицине.
Преимущества лечения в Германии
При лечении болезни с отсутствием метастаз, или с небольшим количеством их около железы, немецкие специалисты применяют брахитерапию с высокими и низкими дозами облучения. При тяжелой форме заболевания ее совмещают с гормональной или чрескожной терапией. Выбор способа лечения зависит от многих причин:
- 1) стадия болезни;
- 2) размер опухоли и ее локализация;
- 3) состояние больного и преклонный возраст;
- 4) другие заболевания.
В немецких медицинских клиниках используется низкодозная контактная лучевая терапия. Она эффективна и безопасна.
Диагностирование заболевания
Для выбора способа лечения проводят полное обследование. Пациенты сдают анализы крови, проходят процедуры: трансректальное ультразвуковое исследование, МРТ, КТ, биопсию тканей железы. Результаты исследований дают возможность онкоурологам и другим медицинским специалистам точно подобрать источник облучения и нужную дозу.
Брахитерапия и ее достоинства
Операцию проводит специализированная бригада врачей. Большой практический опыт позволяет избежать осложнений и свести риск их возникновения к минимуму. Радиоактивные зерна вводятся в очагопухоли, не задевая здоровые ткани. У процедуры есть свои плюсы:
- 1) уничтожение раковых клеток с сохранением предстательной железы;
- 2) отсутствие рецидивов;
- 3) небольшое количество легких осложнений (уретрит и простатит);
- 4) короткий период реабилитации.
Противопоказания
На поздней стадии рака для проведения процедуры могут возникнуть противопоказания:
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Большое количество метастаз.
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Возраст пациента.
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Крупный размер железы и анатомические особенности.
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Другие заболевания.
Жизнь после операции
Проведенная процедура позволяет выписать пациента домой на второй день. К обычной жизни он сможет вернуться через небольшой период времени. На распад радиоактивных зерен потребуется несколько месяцев, после чего они становятся безвредными и не влияют на качество жизни.
Стоимость операции
Если пациенту необходима брахитерапия в Германии цена будет зависеть от многих факторов. Узнать все подробности можно на сайте по ссылке. В клинике Мюнхена применяется роботизированная техника, произведенная на предприятиях страны. Это позволяет удешевить операцию по сравнению с другими клиниками.