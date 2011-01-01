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→ Применение брахитерапии в урологии

Брахитерапией называется вид лучевой терапии, воздействующей непосредственно на опухоль в предстательной железе. Злокачественное новообразование облучается максимально, не воздействуя на здоровые органы и ткани организма. Это современный метод высокой технологии не сложен по технике исполнения и потому получил признание в медицине.

Преимущества лечения в Германии

При лечении болезни с отсутствием метастаз, или с небольшим количеством их около железы, немецкие специалисты применяют брахитерапию с высокими и низкими дозами облучения. При тяжелой форме заболевания ее совмещают с гормональной или чрескожной терапией. Выбор способа лечения зависит от многих причин:

  1. 1) стадия болезни;
  2. 2) размер опухоли и ее локализация;
  3. 3) состояние больного и преклонный возраст;
  4. 4) другие заболевания.

В немецких медицинских клиниках используется низкодозная  контактная лучевая терапия. Она эффективна и безопасна.

Диагностирование заболевания

Для выбора способа лечения проводят полное обследование. Пациенты сдают анализы крови, проходят процедуры: трансректальное ультразвуковое исследование, МРТ, КТ, биопсию тканей железы. Результаты исследований дают возможность онкоурологам и другим медицинским специалистам точно подобрать источник облучения и нужную дозу.

Брахитерапия и ее достоинства

Операцию проводит специализированная бригада врачей. Большой практический опыт позволяет избежать осложнений и свести риск их возникновения к минимуму. Радиоактивные зерна вводятся в очагопухоли, не задевая здоровые ткани. У процедуры есть свои плюсы:

  1. 1) уничтожение раковых клеток с сохранением предстательной железы;
  2. 2) отсутствие рецидивов;
  3. 3) небольшое количество легких осложнений (уретрит и простатит);
  4. 4) короткий период реабилитации.

Противопоказания

На поздней стадии рака для проведения процедуры могут возникнуть противопоказания:

 

  1. Большое количество метастаз.

  2. Возраст пациента.

  3. Крупный размер железы и анатомические особенности.

  4. Другие заболевания.

 

Жизнь после операции

Проведенная процедура позволяет выписать пациента домой на второй день. К обычной жизни он сможет вернуться через небольшой период времени. На распад радиоактивных зерен потребуется несколько месяцев, после чего они становятся безвредными и не влияют на качество жизни.

Стоимость операции

Если пациенту необходима брахитерапия в Германии цена будет зависеть от многих факторов. Узнать все подробности можно на сайте по ссылке. В клинике Мюнхена применяется роботизированная техника, произведенная на предприятиях страны. Это позволяет удешевить операцию по сравнению с другими клиниками.

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Автор: admin, Вчера, 18:07

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