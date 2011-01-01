→ Применение брахитерапии в урологии

Брахитерапией называется вид лучевой терапии, воздействующей непосредственно на опухоль в предстательной железе. Злокачественное новообразование облучается максимально, не воздействуя на здоровые органы и ткани организма. Это современный метод высокой технологии не сложен по технике исполнения и потому получил признание в медицине.

Преимущества лечения в Германии

При лечении болезни с отсутствием метастаз, или с небольшим количеством их около железы, немецкие специалисты применяют брахитерапию с высокими и низкими дозами облучения. При тяжелой форме заболевания ее совмещают с гормональной или чрескожной терапией. Выбор способа лечения зависит от многих причин:

1) стадия болезни; 2) размер опухоли и ее локализация; 3) состояние больного и преклонный возраст; 4) другие заболевания.

В немецких медицинских клиниках используется низкодозная контактная лучевая терапия. Она эффективна и безопасна.

Диагностирование заболевания

Для выбора способа лечения проводят полное обследование. Пациенты сдают анализы крови, проходят процедуры: трансректальное ультразвуковое исследование, МРТ, КТ, биопсию тканей железы. Результаты исследований дают возможность онкоурологам и другим медицинским специалистам точно подобрать источник облучения и нужную дозу.

Брахитерапия и ее достоинства

Операцию проводит специализированная бригада врачей. Большой практический опыт позволяет избежать осложнений и свести риск их возникновения к минимуму. Радиоактивные зерна вводятся в очагопухоли, не задевая здоровые ткани. У процедуры есть свои плюсы:

1) уничтожение раковых клеток с сохранением предстательной железы; 2) отсутствие рецидивов; 3) небольшое количество легких осложнений (уретрит и простатит); 4) короткий период реабилитации.

Противопоказания

На поздней стадии рака для проведения процедуры могут возникнуть противопоказания:

Большое количество метастаз. Возраст пациента. Крупный размер железы и анатомические особенности. Другие заболевания.

Жизнь после операции

Проведенная процедура позволяет выписать пациента домой на второй день. К обычной жизни он сможет вернуться через небольшой период времени. На распад радиоактивных зерен потребуется несколько месяцев, после чего они становятся безвредными и не влияют на качество жизни.

Стоимость операции

Если пациенту необходима брахитерапия в Германии цена будет зависеть от многих факторов. Узнать все подробности можно на сайте по ссылке. В клинике Мюнхена применяется роботизированная техника, произведенная на предприятиях страны. Это позволяет удешевить операцию по сравнению с другими клиниками.