→ Чистка лица в косметологической клинике

Что собой представляет чистка лица?
Почистить лицо у косметолога считается самой необходимой и востребованной процедурой. Кожа защищается от негативных влияний окружающей среды себумом, вырабатываемым сальными железами. Данный секрет содержит липиды. В норме он легко разносится по коже с образованием защитной пленочки.
При повышенном салоотделении происходит неравномерное распределение пленки, что приводит к закупориванию пор, образованию угрей, прыщей и пр. Для избежания или устранения подобных проблем и применяется чистка лица, при которой устраняется излишний секрет и обеспечивается свободное поступление кислорода к коже, очищается от омертвевших клеток эпидермис, устраняются и лечатся восполительные элементы.
В результате процедуры происходит заметное очищение и сужение пор, появляется вместо серого, здоровый и ровный цвет лица. Как часто проводить данную процедуру, определяет косметолог, ориентируясь на тип кожи. Большинство населения являются обладателями жирной и комбинированной кожи, которая нуждается в ежемесячной чистке. Чистку лица в Киеве проводят многие клиники, где есть соответствующее оборудование и соответствующие специалисты.
Виды чисток
Чистка лица бывает механической или аппаратной. Наиболее популярными из них является:
- атравматичная;
- ультразвуковая;
- лазерная;
- гидропилинг;
- чистка детокс и пр.
В косметологиях Киева чаще всего проводят атравматичную чистку. Это щадящий и антисептичный вариант, с возможностью локальной обработки проблемных зон. Выполняют ее при помощи ультразвука или мануально.
- Ультразвуковую чистку проводят при помощи волн ультразвука, способствующих удалению корнеоцитов и очищению пор.
- Гидропилинг состоит из нескольких процедур, таких как чистка и пилинг, массаж и увлажнение, а так же восстановление.
- НаноЛазерПилинг, малоинвазивная процедура, при которой происходит испарение удаляемых клеток.
- При Детокс чистке, очищение пор осуществляется более глубоко при хорошем разрыхлении рогового слоя.
Этапы проведения чистки
Как проводится чистка - вот поэтапный пример с ежедневной процедуры косметологической клиники http://Goravsky.ua. Начинается чистка с очищения и дезинфекции. Затем наносится кератолитик, состав, способствующий разрыхлению рогового слоя. Это может быть легкий химический пилинг с фруктовыми кислотами и спецрастворы, размягчающие комедоны и открывающие поры.
Далее непосредственно чистка, за которой следует нанесение успокаивающей маски, а затем крема по типу кожи.