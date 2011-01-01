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→ Чистка лица в косметологической клинике

Что собой представляет чистка лица?

Почистить лицо у косметолога считается самой необходимой и востребованной процедурой. Кожа защищается от негативных влияний окружающей среды себумом, вырабатываемым сальными железами. Данный секрет содержит липиды. В норме он легко разносится по коже с образованием защитной пленочки.

При повышенном салоотделении происходит неравномерное распределение пленки, что приводит к закупориванию пор, образованию угрей, прыщей и пр. Для избежания или устранения подобных проблем и применяется чистка лица, при которой устраняется излишний секрет и обеспечивается свободное поступление кислорода к коже, очищается от омертвевших клеток эпидермис, устраняются и лечатся восполительные элементы.

В результате процедуры происходит заметное очищение и сужение пор, появляется вместо серого, здоровый и ровный цвет лица. Как часто проводить данную процедуру, определяет косметолог, ориентируясь на тип кожи. Большинство населения являются обладателями жирной и комбинированной кожи, которая нуждается в ежемесячной чистке. Чистку лица в Киеве проводят многие клиники, где есть соответствующее оборудование и соответствующие специалисты.

          Виды чисток

Чистка лица бывает механической или аппаратной. Наиболее популярными из них является:

  • атравматичная;
  • ультразвуковая;
  • лазерная;
  • гидропилинг;
  • чистка детокс и пр.

В косметологиях Киева чаще всего проводят атравматичную чистку. Это щадящий и антисептичный вариант, с возможностью локальной обработки проблемных зон. Выполняют ее при помощи ультразвука или мануально.

  1. Ультразвуковую чистку проводят при помощи волн ультразвука, способствующих удалению корнеоцитов и очищению пор.
  2. Гидропилинг состоит из нескольких процедур, таких как чистка и пилинг, массаж и увлажнение, а так же восстановление.
  3. НаноЛазерПилинг, малоинвазивная процедура, при которой происходит испарение удаляемых клеток.
  4. При Детокс чистке, очищение пор осуществляется более глубоко при хорошем разрыхлении рогового слоя.

          Этапы проведения чистки

Как проводится чистка - вот поэтапный пример с ежедневной процедуры косметологической клиники http://Goravsky.ua. Начинается чистка с очищения и дезинфекции. Затем наносится кератолитик, состав, способствующий разрыхлению рогового слоя. Это может быть легкий химический пилинг с фруктовыми кислотами и спецрастворы, размягчающие комедоны и открывающие поры.

Далее непосредственно чистка, за которой следует нанесение успокаивающей маски, а затем крема по типу кожи.

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Автор: admin, Вчера, 21:25

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