→ Прогрессивные линзы: особенности и достоинства

Пожилым людям обычно приходится пользоваться разными очками, так как с возрастом у многих появляются проблемы со зрением: близорукость, дальнозоркость и другие заболевания глаз. Новые линзы прогрессивные позволяют использовать всего одну пару очков.

Для кого они предназначены?

После 40 лет многие мужчины и женщины сталкиваются с пресбиопией (дальнозоркостью), которая заключается в проблеме фокусировки глаз на предметах, находящихся в непосредственной близости от человека. Стоит заметить, что к этому возрасту у большинства людей уже имеются трудности с распознаванием объектов, расположенных вдали.

Таким образом, многие современные люди вынуждены использовать по несколько пар очков: для работы на компьютере, просмотра телевизора, похода по магазинам, вождения автомобиля. Конечно, это создает определенный, довольно ощутимый дискомфорт. В этом случае прогрессивные линзы становятся настоящим спасением, позволяя заменить набор неудобных приспособлений на одну пару стильных умных очков.

Плюсы использования

Индивидуальный подход к каждому заказчику, который заключается в подборе оптимального варианта линз с учетом всех особенностей зрения;

идеальный обзор и отличное зрение в очках на любом расстоянии;

отсутствие искажения картинки при любом направлении взгляда;

линзы прогрессивные обеспечивают четкость и высокое качество обзора при движении;

плавный переход при изменении фокусировки взгляда с дальнего расстояния на близкое, и наоборот.

В чем секрет?

Верхняя часть линзы обеспечивает четкое изображение предметов, расположенных вдали, то есть предназначена для исправления близорукости (миопии). Когда человек смотрит на далекие предметы, его голова естественным образом располагается прямо, что позволяет использовать именно верхнюю область линзы.

Нижняя зона отвечает за улучшение зрения на близких расстояниях. При чтении или письме, когда необходимо четко видеть картинку, расположенную около глаз, происходит естественный наклон головы, поэтому взгляд проходит точно сквозь необходимую область линзы.

Зона, расположенная в середине линзы, предназначена для просмотра телевизора и длительной работы за компьютером.

Итак, прогрессивные линзы позволяют забыть о проблемах со зрением и использовать только одну пару стильных и удобных очков. Обратившись в интернет-магазин "Дом оптики" и выбрав для ежедневного использования эти чудо-очки, вы не только сэкономите на покупке, но и обеспечите себе идеальный комфорт при любой деятельности.