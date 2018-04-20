→ Липосакция ног и бедер: подарите легкость своим ногам!

Правильное и здоровье питание, регулярные упражнения, изматывающие кардио - на что только женщины не идут, чтобы заполучить красивую фигуру и стройные ноги. Однако, женский организм довольно коварен - жир может откладывать даже при регулярных упражнениях в тех местах, которые очень трудно проработать, и даже регулярное здоровое питание не гарантия, что жир не отложится в бедрах, коленях и голенях.

Почему

Липосакция бедер и ног: прибегать ли к процедуре?

Женский организм в процессе эволюции выработал выгодную для него стратегию - откладывание жира для питания и защиты. К сожалению, эволюция не учитывает современные реалии, поэтому абсолютное большинство женщин страдает от гипоидных жировых отложений, придающих силуэту форму груши.

Если никакие диеты не помогают, а хочется красивые и стройные ножки - стоит обратить внимание на липосакцию бедер. Жир имеет свойство откладываться с внутренней стороны бедра, и никакая нагрузка не помогает избавиться от ненавистного груза. На здоровье он кардинально не влияет, а вот на эстетичность женской фигуры - вполне. Образуется "галифе" - утолщение голеней, визуально утяжеляющее всю женскую фигуру. Смотрите на фото:

Липосакция одной зоны (но, бедер,коленей) эффективна только для людей, долго и безуспешно борющихся с жировыми отложениями в проблемных зонах. Если у человека общее ожирение, то избавление от одной проблемной зоны не станет конструктивным решением для всего организма. Более того, ни один врач не возьмется за проведение операции - такая практика запрещена. Подробнее о нюансах операции можно узнать здесь https://rodin-doc.com.ua/services/liposakcziya.html.

Какие противопоказания к проведению процедуры?

Несмотря на новейшее оборудование, отточенный механизм операции, существует группа людей, которым противопоказана подобная операция. Липосакция запрещена при следующих факторах:

- варикоз, и другие заболевания сосудистой системы;

- период беременности женщины и кормления грудью;

- диабет первого и второго типа;

- различные заболевания аутоиммунного типа;

- онкология;

- различные заболевания в острой и хронической стадии.

Перед процедурой обязательно будет проведено полное обследования состояния здоровья, а также будет назначено диетическое питание.

Перед операцией будет необходимо: