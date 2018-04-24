→ Как вовремя заметить и вылечить косоглазие?

Физиологическое косоглазие

Среди врачей в практической детской офтальмологии есть постулат - ранняя диагностика косоглазия у ребенка значительно увеличивает шансы на эффективное и полное выздоровление с помощью как оперативных так и консервативных методов лечения. Также у детских окулистов есть стандартный совет молодым мамам - не стоит пугаться и впадать в панику, если Вы увидели, что у новорожденного малыша один глазик отклоняется куда-то в сторону. До 6 месяцев зрительный аппарат ребёнка ещё не полностью сформирован, и может периодически возникать небольшая разница в движениях левого и правого глаза.

Повод для беспокойства

Если Вы заметили, что у ребёнка более старшего возраста один или оба глаза при попытке сфокусироваться на одной точке отклоняются в сторону, лучше посетить детского офтальмолога. Начать лечение косоглазия и обратиться к врачу сразу же, как только Вы обнаружите нарушение зрения у ребёнка, стоит по многим причинам:

глаз, который «косит», начинает отставать в росте и развитии и хуже видеть (при двухстороннем косоглазии ухудшается зрение обоих глаз);

при одностороннем косоглазии вначале снижается острота зрения на больном глазе, а затем и на здоровом в результате перенапряжения;

глазки привыкают к неестественной передаче изображения, и исправить это со временем становится всё сложнее;

и, наконец, чем раньше будет исправлен этот недостаток, тем меньше психологических проблем из-за внешности будет у ребёнка.

Диагностика и лечение косоглазия

Вы можете записаться на консультацию в детский офтальмологический центр на сайте www.ophthalmology1st.com - детская офтальмология . После консультации врач назначит ребёнку лечение, которое может включать в себя целый ряд специальных раслабляюще-напрягающих упражнений для глаз, вернее их мышц, ношение специальных очков, курс лечебных процедур на специальном офтальмологическом аппарате. Аппарат тренирует мышцы глаза, вызывает условные рефлексы, заставляя мышцы, которые отвечают за движение глаз, напрягаться и расслаблятся. Во время сеанса ребёнок наблюдает за приближающимися и удаляющимися предметами, движущимися объектами. Такой курс лечебных процедур хорошо переносят даже младенцы, хотя тут есть нюансы, о которых расскажет доктор в клинике.

При сильно м спазме без возможности расслабления мышцы, врожденном укорочении последней и других нарушений двигательной функции глаза, когда консервативное лечение не даёт необходимых доктору и пациенту результатов, иногда приходится отправлять ребенка к детскому офтальмохирургу на операцию.

Виды нарушений зрения при косоглазии

В повседневной практике детского окулиста чаще всего встречается одностороннее косоглазие, и чаще всего врожденное. При этом один глаз здоров и фокусируется правильно, а другой смотрит «в сторону» - к носу (сходящееся косоглазие), к вискам (расходящееся), вверх или вниз. Главная терапевтическая задача детского офтальмолога – заставить «отклоняющийся» глаз включиться "в работу". Механизм этой процедуры следующий - второй (здоровый) глаз ребенка закрывают очками с непрозрачной вставкой вместо одного стекла. Иногда, при наличии специфических показаний, по очереди закрывают оба глаза.Косоглазие у детей может сочетаться с другими нарушениями зрения, и выбор лечения будет зависеть от того, как работает зрительный аппарат в целом. Современная офтальмология имеет возможность помочь любому