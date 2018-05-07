→ Противозачаточные средства в интернет-аптеке Viridis

В современном мире противозачаточные средства пользуются большой популярностью.

Сегодня женщины хотят контролировать процесс и самостоятельно решать, когда им беременеть. Противозачаточные средства нужны для того, чтобы без вреда для здоровья обоих партнеров обезопасится от возможности нежелательной беременности. Кроме того, современные средства контрацепции используются в терапевтических целях для лечения многих гинекологических патологий. Как действуют препараты и какие еще средства кроме традиционных противозачаточных таблеток существуют?

Особенности приобретения противозачаточных средств онлайн

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Зачем нужны противозачаточные средства?

Многие считают, что применение противозачаточных препаратов негативно сказывается на здоровье женщины. Но современная медицина не только отклоняет это убеждение, но и доказывает обратное. Эффективные методы предотвращения нежелательной беременности обладают массой преимуществ:

Женщины могут жить полноценной половой жизнью, при этом не переживая о возможных последствиях. Воздержание негативно влияет на психоэмоциональное состояние женщины. Репродуктивная функция сохраняется, поэтому при желании в любой момент прием средств можно прекратить и забеременеть. Уверенность в своем средстве контрацепции. Современные методы дают гарантию на 99%, наиболее эффективными считаются гормональные противозачаточные препараты. С помощью некоторых препаратов лечатся крайне опасные гинекологические заболевания, например, миома матки, синдром ПМС, эндометриоз, акне. Гормональная природа лекарств помогает улучшить состояние женщины во время болезненной менструации и в период климакса. Не стоит забывать, что все без исключения методы имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов. Именно поэтому подбирать средство нужно в индивидуальном порядке и только посредством консультации врача.

Какие виды существуют?

Уберечься от нежелательной беременности можно несколькими способами. Наиболее простые, но эффективные средства можно купить в аптеке. Большой популярностью пользуются такие виды:

Таблетки. Гарантия практически 100%, удобны в применении. Активные вещества не дают полноценно созреть яйцеклетке, в таком случае оплодотворение невозможно.

Химические составы для внешнего применения. Это наиболее безопасный вид, не имеющий противопоказаний. Мази, гели, свечи или вагинальные таблетки содержат вещества, которые деактивируют сперматозоиды.

Гормональный пластырь. Удобный в использовании метод, но не рекомендуется для применения женщинам после 40 лет.

Вагинальное кольцо. Такой метод не требует постоянного контроля и обладает меньшим гормональным воздействием.

Барьерный метод включает в себя колпачок, презерватив, диафрагму. Гарантия эффективности таких методов 98%, но они полностью безопасны и их можно применять в любом возрасте.

Выбирая противозачаточное средство, нужно обращать внимание в первую очередь на возраст и общее состояние женщины. Также стоит изучить полную информацию о действии и способе применения. Во избежание негативных последствий лучше воспользоваться специализированной консультацией.