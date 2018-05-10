→ Лечение проблем с зубами: современнные технологии

Проблема лечения зубов до недавнего времени довольно остро стояла перед рядовыми пациентами. Несовершенство технологий и боязнь болезненного лечения приводили к тому, что пациенты сторонились стоматологического кабинета, и, когда уже не было силы терпеть боль, являлись к врачу. К сожалению, к тому моменту зуб уже невозможно было спасти.

Современные технологии, применяемые в прогрессивных клиниках таких как lapchenko.clinic, существенно упростили жизнь и пациенту, и врачу. Разнообразные по плотности пломбировочные материалы, аналогичные по цветовым гаммам натуральным, хорошие обезболивающие вызывают у пациента больше доверия.

Что представляет собой лечение зубов?

Мало кто не знает ответ на этот вопрос, потому что кариес - распространенное заболевание, затрагивающее как молочные, так и коренные зубы. Встречается это заболевание и у детей с недавно прорезывшимися зубами - все зависит от гигиены полости рта и качества пищи.

Кариес очень важно лечить на ранней стадии по многим причинам:

- эстетика - очень важно предотвратить дальнейшее разрушение зуба, в том числе и по эстетическим причинам. Потеря зубов приводит к изменению формы челюсти и дополнительной жевательной нагрузке на другие зубы, что приводит к их раннемцу износу.

- невылеченный кариес ведет к образованию пульпита и периодонтита, который гораздо сложнее вылечить, и ведет к полному удалению нерва. Без нерва зуб мертв, и не получает необходимого питания, а значит рано или поздно полностью разрушится.

- пульпит и дальнейший периодонтит ведет к нарыву, который достаточно сложно лечится. Если зуб болел, но потом перестал - это не повод избежать посещения врача. Хроническое воспаление может инкапсулироваться, то есть стать маленьким мешочком с нагноением. При ослаблении иммунитета воспалительный процесс активизируется, и становится опасным не только из-за своей болезненности, но и тем, что можете перйти в остит - воспаление костной ткани челюсти.

- запах - даже если дырку в зубе не видно, это не значит, что воспалительный процесс не будет заметен другим людям. Невылеченные зубы становятся причиной плохого запаха изо рта, а также служат балгоприятной средой для развития бактерий из-за застревающей пищи - под угрозой окажутся остальные здоровые зубы.

Стоматологи - люди, от которых зависит улыбка человека. Доверяйте здоровье своих зубов только профессионалам. В клинике доктора Лапченко Вам обеспечат должное внимание к проблеме. На сайте стоматологической клиники lapchenko.clinic Вы сможете найти всю интересующую Вас информацию по поводу лечения, а также записаться на прием.