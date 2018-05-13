→ Лазерная эпиляция в зоне бикини - нюансы от косметологов

Что собой представляет лазерная эпиляция?
Процедура заключается в воздействии лазера на волосяные луковицы путем посыла импульсов через волос. В результате этого происходит разрушение волосяной луковицы и запаивание сосуда, идущего к фолликулу. Волосинки не получают питания и в течение двух недель начинают выпадать.
Результат будет полным после прохождения 4-7 процедур, чтобы обработать все участки бикини. Данная область достаточно чувствительна и во время сеанса может наблюдаться небольшой дискомфорт. Для удаления нежелательных волосков вобласти бикини чаще всего пользуются диодным лазером, поглощающимся лучше всего меланином кожи.
Эпиляция с помощью лазера - это процедура, которую можно назвать радикальной, так как после проведения которой волоски выпадают навсегда.
Достоинства и противопоказания лазерной эпиляции в интимной зоне
Проведенная в области бикини лазерная эпиляция, позволит забыть о бритье и электроэпиляторах, восковых дипиляциях и шугаринге. Главным плюсом процедуры считается ее пролангированный эффект с отсутствием растущих и колющихся волосков.
Процедура:
- • малоинвазивна;
- • безопасна;
- • гипоаллергенна;
- • удаляет вросшие волосы;
- • не оставляет рубцы и шрамы;
- • дает возможность удаления волос в труднодоступных местах интимной зоны;
- • идеальна для людей, имеющих чувствительную кожу.
Противопоказана эпиляция при:
- • дерматологической патологии;
- • беременности и лактации;
- • тяжелых формах сахарного диабета;
- • онкологии;
- • сильном загаре;
- • обострении инфекций.
Подготовка к процедуре и ее проведение
Подготовиться к эпиляции следует морально и физически. Перед процедурой не рекомендуется выщипывание волосков, получение загара и пр.
Область бикини во время сеанса, длящегося 30 минут, должна быть сухой и чистой. Работающий лазер может давать ощущение легкого точечного покалывания. Во избежание боли и раздражений, рабочие участки обрабатываются специальными охлаждающими средствами во время паузы в работе лазера.
Некоторое время после манипуляции ощущается жжение, как правило, проходящее через пару часов. В первые сутки не рекомендуется прием ванны и посещение бассейна. Категорически запрещено сдирание корочек, иногда появляющихся на месте выпавших волос, во избежание появления гиперпигментации.
На протяжении 30 дней после процедуры лазерной эпиляции, не посещать солярий и пляж.