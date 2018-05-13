→ Лазерная эпиляция в зоне бикини - нюансы от косметологов

Что собой представляет лазерная эпиляция?

Процедура заключается в воздействии лазера на волосяные луковицы путем посыла импульсов через волос. В результате этого происходит разрушение волосяной луковицы и запаивание сосуда, идущего к фолликулу. Волосинки не получают питания и в течение двух недель начинают выпадать.

Результат будет полным после прохождения 4-7 процедур, чтобы обработать все участки бикини. Данная область достаточно чувствительна и во время сеанса может наблюдаться небольшой дискомфорт. Для удаления нежелательных волосков вобласти бикини чаще всего пользуются диодным лазером, поглощающимся лучше всего меланином кожи.

Эпиляция с помощью лазера - это процедура, которую можно назвать радикальной, так как после проведения которой волоски выпадают навсегда.

Достоинства и противопоказания лазерной эпиляции в интимной зоне

Проведенная в области бикини лазерная эпиляция, позволит забыть о бритье и электроэпиляторах, восковых дипиляциях и шугаринге. Главным плюсом процедуры считается ее пролангированный эффект с отсутствием растущих и колющихся волосков.

Процедура:

• малоинвазивна;

• безопасна;

• гипоаллергенна;

• удаляет вросшие волосы;

• не оставляет рубцы и шрамы;

• дает возможность удаления волос в труднодоступных местах интимной зоны;

• идеальна для людей, имеющих чувствительную кожу.

Противопоказана эпиляция при:

• дерматологической патологии;

• беременности и лактации;

• тяжелых формах сахарного диабета;

• онкологии;

• сильном загаре;

• обострении инфекций.

Подготовка к процедуре и ее проведение

Подготовиться к эпиляции следует морально и физически. Перед процедурой не рекомендуется выщипывание волосков, получение загара и пр.

Область бикини во время сеанса, длящегося 30 минут, должна быть сухой и чистой. Работающий лазер может давать ощущение легкого точечного покалывания. Во избежание боли и раздражений, рабочие участки обрабатываются специальными охлаждающими средствами во время паузы в работе лазера.

Некоторое время после манипуляции ощущается жжение, как правило, проходящее через пару часов. В первые сутки не рекомендуется прием ванны и посещение бассейна. Категорически запрещено сдирание корочек, иногда появляющихся на месте выпавших волос, во избежание появления гиперпигментации.

На протяжении 30 дней после процедуры лазерной эпиляции, не посещать солярий и пляж.