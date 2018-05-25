→ Бета-каротин: свойства, качества, показания

По своей природе бета-каротины являются производными витамина А. Они содержатся в моркови, свекле и окрашенных овощах. Скапливается в поджелудочной, желудке и ряде других органов. Вещество преобразуется в витамин, когда организм в нем нуждается.
Что представляет бета-каротин
Название каротин с латинского «carota» переводится как морковь. Он является пигментом желто-оранжевого цвета. Содержится в плодах, корнеплодах, листьях и цветах растений. Придает им окраску оттенков золота и пурпура.
По степени содержания:
- растения желтого цвета — низкое содержание ;
- оранжевые растения — среднее;
- ярко-красные — высокое.
Кристаллы каротина различаются по степени окрашенности. Бета картин в выделенном виде приобретает фиолетовую окраску. Если он растворим в масле, она прибритает ярко-оранжевый оттенок или интенсивно-желтый.
В группе каротинов бета входит в число самых насыщенных. Из него получается большая часть витамина А при переработки организмом. Попадая с пищей откладывается в тканях. Преобразуется путем химической реакции и растворения в жировых соединениях.
Для чего нужен бета-каротин?
Бета-каротин входит в группу предшественников витаминов, восстанавливающих здоровье. Его называют источником долголетия. Компоненты вещества способны воздействовать на состояние мышечных волокон, необходимы при повреждении связок.
В кристаллическом виде бета-каротин используется:
- для производства диетических добавок;
- в приготовлении пилюль и БАД;
- для производства спортивного питания;
- в качестве дополнения кремов, мазей и масел.
Под его воздействием ускоряется регенерация тканей. Он стимулирует восстановление работы внутренних систем органов. Без него невозможно оздоровительное воздействие волос, кожи головы и ногтей.
Что бывает при недостатке бета-каротина в организме?
При острой нехватке бета каротина развиваются кожные заболевания. Появляются пигментные пятна, верхние слои становятся чувствительными к ультрафиолету. У человека появляются ожоги от солнечных лучей.
При сниженном уровне вещества, организм плохо сопротивляется внешним раздражителям. Появляются временные аллергии, которые могут перерасти в хронические. Человек испытывает усталость, вялость. Волосы и ногти ломкие. На подошвах стоп появляются трещины, образуются ороговевшие участки или натоптыши.
В раннем возрасте недостаток каротина приводит к снижению проходящих процессов роста. Слабее развивается костная система и мышечный каркас. Могут появляться различные заболевания, связанные с опорно-двигательной системой. Ребенок отстает в развитии от сверстников.
Главные свойства каротина
Бета каротин растворим в жирах. Усваивается в тандеме с жиросодержащими продуктами. Лучше всего воспринимается организмом с рыбьим жиром.
Скапливается и хранится в жировом слое клетчатки, плоских мышечных волокнах. Большое содержание вещества находится в органах выработки и переработки компонентов.
Места скопления бета-каротина:
- яичники;
- семенники;
- сердце;
- костный мозг;
- печень;
- нервная ткань;
- кожа.
Максимальное содержание кристаллов бета-каротина 80-320 мг. При дисфункции органов ткани накапливают только 8-30 мг.
Соединения преобразуется в витамин А через активные реакции. В основном они протекают в стенках кишечника.
6 мг бета-каротина перерабатываются в 1 мг витамина А
В первичном состоянии вещество выполняет функцию природного антиоксиданта. Всасывается каротин тонким кишечником. Разрушается под прямыми лучами и соприкасаясь с кислородом. Сохраняет свои свойства при замораживанию. Не является токсичным компонентом.