→ Бета-каротин: свойства, качества, показания

По своей природе бета-каротины являются производными витамина А. Они содержатся в моркови, свекле и окрашенных овощах. Скапливается в поджелудочной, желудке и ряде других органов. Вещество преобразуется в витамин, когда организм в нем нуждается.

Что представляет бета-каротин

Название каротин с латинского «carota» переводится как морковь. Он является пигментом желто-оранжевого цвета. Содержится в плодах, корнеплодах, листьях и цветах растений. Придает им окраску оттенков золота и пурпура.

По степени содержания:

растения желтого цвета — низкое содержание ;

оранжевые растения — среднее;

ярко-красные — высокое.

Кристаллы каротина различаются по степени окрашенности. Бета картин в выделенном виде приобретает фиолетовую окраску. Если он растворим в масле, она прибритает ярко-оранжевый оттенок или интенсивно-желтый.

В группе каротинов бета входит в число самых насыщенных. Из него получается большая часть витамина А при переработки организмом. Попадая с пищей откладывается в тканях. Преобразуется путем химической реакции и растворения в жировых соединениях.

Для чего нужен бета-каротин?

Бета-каротин входит в группу предшественников витаминов, восстанавливающих здоровье. Его называют источником долголетия. Компоненты вещества способны воздействовать на состояние мышечных волокон, необходимы при повреждении связок.

В кристаллическом виде бета-каротин используется:

для производства диетических добавок;

в приготовлении пилюль и БАД;

для производства спортивного питания;

в качестве дополнения кремов, мазей и масел.

Под его воздействием ускоряется регенерация тканей. Он стимулирует восстановление работы внутренних систем органов. Без него невозможно оздоровительное воздействие волос, кожи головы и ногтей.

Что бывает при недостатке бета-каротина в организме?

При острой нехватке бета каротина развиваются кожные заболевания. Появляются пигментные пятна, верхние слои становятся чувствительными к ультрафиолету. У человека появляются ожоги от солнечных лучей.

При сниженном уровне вещества, организм плохо сопротивляется внешним раздражителям. Появляются временные аллергии, которые могут перерасти в хронические. Человек испытывает усталость, вялость. Волосы и ногти ломкие. На подошвах стоп появляются трещины, образуются ороговевшие участки или натоптыши.

В раннем возрасте недостаток каротина приводит к снижению проходящих процессов роста. Слабее развивается костная система и мышечный каркас. Могут появляться различные заболевания, связанные с опорно-двигательной системой. Ребенок отстает в развитии от сверстников.

Главные свойства каротина

Бета каротин растворим в жирах. Усваивается в тандеме с жиросодержащими продуктами. Лучше всего воспринимается организмом с рыбьим жиром.

Скапливается и хранится в жировом слое клетчатки, плоских мышечных волокнах. Большое содержание вещества находится в органах выработки и переработки компонентов.

Места скопления бета-каротина:

яичники;

семенники;

сердце;

костный мозг;

печень;

нервная ткань;

кожа.

Максимальное содержание кристаллов бета-каротина 80-320 мг. При дисфункции органов ткани накапливают только 8-30 мг.

Соединения преобразуется в витамин А через активные реакции. В основном они протекают в стенках кишечника.

6 мг бета-каротина перерабатываются в 1 мг витамина А

В первичном состоянии вещество выполняет функцию природного антиоксиданта. Всасывается каротин тонким кишечником. Разрушается под прямыми лучами и соприкасаясь с кислородом. Сохраняет свои свойства при замораживанию. Не является токсичным компонентом.