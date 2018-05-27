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→ Вред кондиционера для здоровья - мифы и правда.

Миф или правда?

Каждый год в жаркий летний период становиться выбор - купить кондиционер или попробовать спастись от жары под вентилятором?

Почему под вентилятором еще актуально потому что многие верят в то что климатическое оборудование пагубно влияет на наше здоровье.

Можно от кондиционера простудиться?

Последствия не чистки кондиционераДа. Если не правильно использовать его по назначению и злоупотреблять его функциями:

  • длительное время находиться под струей холодного воздуха, который поступает в помещение;

  • не должно быть слишком большого перепада температуры на улице и помещении.

Пользоваться кондиционером достаточно просто. В знойную жару не нужно превращаться в эскимоса в вашем помещении, разница не должна превышать 5 градусов.

Например: в летний день на улице +35.., то тогда в квартире/офисе или любом другом помещении должно быть +30

Если вы правильно используете кондиционер, придерживаетесь советов от производителя - ВЫ НЕ ПРОСТУДИТЕСЬ.

Аллергия от кондиционера?

Частично -да. Любая сплит-система состоит из фильтров, которые периодически нужно чистить, обрабатывать антисептиком. И не только внутренний блок, но и наружный! Вот, как раз на наружном и собирается больше всего пыли, грязи, тополиного пуха, машинного смока и другое.

При постоянной чистке кондиционера (как и при регулярной домашней уборки) - У ВАС НЕ ВОЗНИКНЕТ АЛЛЕРГИЯ.

Сушит ли кондиционер воздух в помещении?

Многие переживают, что воздух станет пересушенным и будет тяжело дышать в своей же квартире. Но это не так. Нужно понимать как работает кондиционер (ЗДЕСЬ СТАВИМ ССЫЛКУ НА СТАТЬЮ). Кондиционер конденсирует водяные пары, однако влажность воздуха не опускается ниже уровня в 30-40%, что является не пониженной, а совершенно нормальной влажностью. Такой незначительный перепад человек, скорее всего, не заметит вовсе. Если же в помещении будет чрезмерная влажность, это может ухудшить самочувствие и привести к появлению сырости и даже плесени. Кондиционер же позволит устранить эту проблему.

Вреден ли фреон из кондиционера?

Почему-то многие забывают, что в холодильниках также есть фреон. И с самого детства, с самого нашего рождения фреон находиться в каждом холодильнике, в любой квартире будучи частью нашей жизни.

У кого-то холодильники даже ломались, и фреон вытекал - но никаких последствий (кроме финансовых -на покупку нового холодильника) не было. Все остались живы и здоровы. Не ставьте фреон в одну линию с ртутью.

Итак, какие выводы можно сделать? Для того, чтобы кондиционер стал опасным нужно очень сильно постараться.

В хороших руках - кондиционер совсем не опасен и даже наоборот! Кондциионер - одно из тех оборудований, без которого трудно представить современные квартиры, офисы и другие помещения.

Придерживайтесь рекомендаций и ваша климатическая техника вас не подведет!



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Автор: admin, 27 мая 2018

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